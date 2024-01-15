高市議會民進黨團少2議員 康裕成：不影響運作

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

高雄市議會民進黨團因市議員黃捷、李柏毅當選立委，席次少2席，但仍比國民黨多1席。議長康裕成今天表示，問政只問市民需求，意識形態少一點，運作都還可以。

高市議會目前共有64席，國民黨團28席、民進黨團31席、無黨團結聯盟3席，副議長曾俊傑與無黨籍議員李順進，未加入任何黨團。不過在黃捷、李柏毅當選立委後，民進黨團將只剩29人，但仍比國民黨多1席。

高雄市議會今天召開臨時會，康裕成接受媒體聯訪表示，2名當選立委的議員都是戰將，也正好都是民進黨籍，民進黨團會少2席，但相信議員問政時，黨派的立場會比較少，也希望議員只問市民需求，意識形態少一點，運作應該都還可以。

黃捷出席臨時會表示，當選後再次回議會，心情就像回娘家，還沒正式就職立委前，都還是議員身分，會出席臨時會盡本分。

對於未來將與國民黨不分區立委當選人韓國瑜在立法院碰頭，黃捷說，作為高雄立委守護高雄、爭取高雄建設的決心不變，未來若在立法院有衝突之處，有任何議題交鋒，她絕對不會退讓。

黃捷說，對台灣的立場也一樣，有任何攸關民主法案或國防自主的法案，有杯葛或辯論的時候，「我絕對不會退縮，會站到第一線捍衛我想堅持的價值」。她也感謝市民給她機會，讓她可作為年輕世代，在立法院替年輕人發聲。

今天議會臨時會開議，康裕成也貼心準備面膜慰勞議員。康裕成說，今天是選後的第1個上班日，不分藍綠議員輔選及參選都很辛苦，因此準備面膜讓大家顧好皮膚，也恭喜黃捷、李柏毅當選立委，希望2人到中央為高雄爭取福祉。