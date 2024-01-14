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高雄桃源櫻花大爆發人潮湧入 六龜出借空地停車紓解交通

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄桃源區櫻花盛開，畫面美不勝收。記者蔡世偉／攝影
高雄桃源區櫻花盛開，畫面美不勝收。記者蔡世偉／攝影

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高雄桃源區櫻花本周迎來櫻花大爆發，櫻花景點盛開達8成吸引不少賞櫻客，寶山社區發展協會加派人力並請員警支援交通疏導，六龜區公所也商借鄰近空地當作臨時停車場，避免當地交通打結，影響前往六龜賞梅泡溫泉的遊客。

這個月初高雄桃源區寶山二集團櫻花公園櫻花綻放，如今櫻花大爆發，吸引了不少遊客上山賞花，寶山社區發展協會表示，今天是選後第一天，許多人趁著櫻花盛開上山賞櫻，人潮多也出現車多違停狀況。

協會一早就請員警支援疏導交通，並請工讀生協助引導車輛停放，接駁車則提供寶山里、櫻花公園、藤枝森林遊樂區3個點的交通接駁，非常方便。

今起至2月底每天在寶山假日市集及櫻花公園市集，都有販售農特產品、高山野生茶及咖啡、馬吿香腸、竹筒飯、高山愛玉、小米甜甜圈等原味美食，還有烤全豬，現場還有原住民歌舞表演。

桃源區長杜司偉表示，桃源區櫻花種植面積最大的區域在寶山及二集團，有山櫻花、河津櫻、吉野櫻、墨染櫻等，1月20日櫻花季活動登場。

高雄桃源區櫻花盛開，畫面美不勝收。記者蔡世偉／攝影
高雄桃源區櫻花盛開，畫面美不勝收。記者蔡世偉／攝影
高雄桃源區櫻花盛開，畫面美不勝收。記者蔡世偉／攝影
高雄桃源區櫻花盛開，畫面美不勝收。記者蔡世偉／攝影
高雄桃源區櫻花盛開，當地寶山社區發展協會設立市集。記者蔡世偉／翻攝
高雄桃源區櫻花盛開，當地寶山社區發展協會設立市集。記者蔡世偉／翻攝
高雄桃源區櫻花盛開，民眾上山賞櫻。記者蔡世偉／翻攝
高雄桃源區櫻花盛開，民眾上山賞櫻。記者蔡世偉／翻攝

櫻花季 六龜 賞櫻

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