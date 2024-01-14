快訊

國民黨敗選檢討責任不推別人 侯友宜強調：敗選原因就是侯友宜

圖表／立委選舉十大人氣王出爐！洪孟楷獲15.8萬票得冠 黃建豪、陳亭妃位居二三

中國大陸品牌手機優勢除了價格還有什麼？網直言「1關鍵」：這樣就贏了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青創翻轉辦桌文化魚翅羹走進文青市集 預購年菜抽機票

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「iBender 愛辦桌」承襲總鋪師30多年好手藝，古早味海鮮魚翅羹配料滿滿。圖／「iBender 愛辦桌」提供
「iBender 愛辦桌」承襲總鋪師30多年好手藝，古早味海鮮魚翅羹配料滿滿。圖／「iBender 愛辦桌」提供

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

高雄市青年局扶植的青創「iBender 愛辦桌」，負責人Alan師承父親30年總鋪師好手藝，翻轉內門古法辦桌文化，把傳統流水席名菜海鮮魚翅羹和油飯搬進文青市集，獲五星好評。愛辦桌即日起至1月16日推出預購年菜抽泰國曼谷來回機票活動。

「iBender 愛辦桌」創辦人Alan出生在高雄內門總舖師世家，曾於澳洲工作6年，返台後有感於工時及待遇不比國外，與女友決定以家鄉特色重新出發。在為品牌命名時，他們發現英文「Bender」有飲酒狂歡之意，與辦桌熱鬧氛圍相契合，於是將品牌命名「iBender 愛辦桌」。

為了做出獨特性，Alan將流水席必備的海鮮魚翅羹搬進文青市集裡。他表示，魚翅羹在辦桌文化出菜順序為第二道，總鋪師的實力也在這道菜中高下立判，以牛皮紙杯重新包裝傳統好滋味，獲得許多消費者的正面好評。

Alan向30多年手藝的父親學藝時，一開始每次問父親食材、調味分量，總是得到「大概就是這麼多」的答案，年輕人抓不準實際數量，最後Alan買了一台料理秤，要求父親加入食材前都先量一下，他再統計相關數據，經過無數次試驗才得到滿意的標準化流程，也確保了口味的穩定性。

青年局長張以理表示，辦桌是台灣重要的飲食文化，高雄內門又被稱作「總鋪師的故鄉」，相信在青創辦桌品牌的推廣下，會有更多人認識這個地方。好吃、好玩又有趣的青創店家和伴手禮，可見青年局官網首頁https://youth.kcg.gov.tw/cl.aspx?n=344

「iBender 愛辦桌」推出的年節大菜讓網友按讚， 照片為何首烏燉雞湯。圖／「iBender 愛辦桌」提供
「iBender 愛辦桌」推出的年節大菜讓網友按讚， 照片為何首烏燉雞湯。圖／「iBender 愛辦桌」提供
「iBender 愛辦桌」的熱門品項包含杯裝油飯及海鮮魚翅羹。圖／「iBender 愛辦桌」提供
「iBender 愛辦桌」的熱門品項包含杯裝油飯及海鮮魚翅羹。圖／「iBender 愛辦桌」提供
「iBender 愛辦桌」創辦人Alan成長自高雄內門辦桌世家，透過創意行銷經營品牌，以不同於父輩的方式，重新詮釋辦桌文化。圖／「iBender 愛辦桌」提供
「iBender 愛辦桌」創辦人Alan成長自高雄內門辦桌世家，透過創意行銷經營品牌，以不同於父輩的方式，重新詮釋辦桌文化。圖／「iBender 愛辦桌」提供

辦桌 青年 內門

延伸閱讀

宜蘭聯勸推「暖購年菜」 買年菜鮮食邸家捐10％做公益

媳婦不滿年菜裡有牛肉 親家也來下馬威「不會讓她去過年了」

過年圍爐哪道年菜最難吃 網點名這兩道：有夠苦、像廚餘

永續零售領航！統一超商邀全球逾156家企業認捐年菜　助急難家庭、獨居長輩過好年

相關新聞

網問「高雄七年級人約會必去之處」 這地方最多人搶答

高雄有網友在臉書社團詢問「高雄七年級約會必去之處」，引發網友爭相給答案，一名老司機點出位於新興區五福路的OPEN電影院，...

台東黃建賓轉任立委 藍黨部：大武鄉長已有口袋名單

國民黨現任大武鄉長黃建賓擊敗綠營賴坤成、劉櫂豪兩大強敵，台東區域立委睽違14年由綠轉藍。黃建賓下月就職立委後，大武鄉長面...

韓國瑜可能問鼎立法院長 黃捷：不會畏懼

臨時被徵調參選立委的高雄市議員黃捷，昨晚順利以近2萬票之差擊敗國民黨籍候選人陳美雅，今早便馬不停蹄展開謝票行程。對於未來...

屏東蔣月惠二度選立委 票數仍未達門檻 保證金20萬沒收

屏東縣無黨籍議員蔣月惠二度參選屏東縣第一選區立委，參選再度落敗，因得票數未達選罷法規定門檻，20萬元保證金被沒收、也領不...

青創翻轉辦桌文化魚翅羹走進文青市集 預購年菜抽機票

高雄市青年局扶植的青創「iBender 愛辦桌」，負責人Alan師承父親30年總鋪師好手藝，翻轉內門古法辦桌文化，把傳統...

輔選賣力唱 選後是否開演唱會？ 陳其邁急說「不行」

近來高雄市長陳其邁為了輔選，不只大玩「撩妹金句」哏，也大方開口唱，今天投票日被問到選後是否考慮開場演唱會，他笑說「不行，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。