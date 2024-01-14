青創翻轉辦桌文化魚翅羹走進文青市集 預購年菜抽機票

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

高雄市青年局扶植的青創「iBender 愛辦桌」，負責人Alan師承父親30年總鋪師好手藝，翻轉內門古法辦桌文化，把傳統流水席名菜海鮮魚翅羹和油飯搬進文青市集，獲五星好評。愛辦桌即日起至1月16日推出預購年菜抽泰國曼谷來回機票活動。

「iBender 愛辦桌」創辦人Alan出生在高雄內門總舖師世家，曾於澳洲工作6年，返台後有感於工時及待遇不比國外，與女友決定以家鄉特色重新出發。在為品牌命名時，他們發現英文「Bender」有飲酒狂歡之意，與辦桌熱鬧氛圍相契合，於是將品牌命名「iBender 愛辦桌」。

為了做出獨特性，Alan將流水席必備的海鮮魚翅羹搬進文青市集裡。他表示，魚翅羹在辦桌文化出菜順序為第二道，總鋪師的實力也在這道菜中高下立判，以牛皮紙杯重新包裝傳統好滋味，獲得許多消費者的正面好評。

Alan向30多年手藝的父親學藝時，一開始每次問父親食材、調味分量，總是得到「大概就是這麼多」的答案，年輕人抓不準實際數量，最後Alan買了一台料理秤，要求父親加入食材前都先量一下，他再統計相關數據，經過無數次試驗才得到滿意的標準化流程，也確保了口味的穩定性。