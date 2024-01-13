冬至烏魚子豐收 警加強巡邏護烏金

冬至前後10天是烏魚捕撈季節，高雄茄定區濱海路常有店家在路旁曬烏魚子，讓烏魚子做「日光浴」，近日8兩重烏魚子要價3000多元，炙手可熱，竟有竊賊伺機行竊，警方說，烏魚子豐收時會加強巡邏密度，防止發生「烏金」竊案。

高雄70歲黃姓男子近日多次在茄萣區濱海路，趁郭姓店家不注意時偷走晾曬的烏魚子，1月8日上午10點他故技重施，店家發現是近日涉嫌偷烏魚子的竊賊，立刻報警。警方查出黃男先前共偷走12枇烏魚子，價值1萬8000元。

湖內警分局長陳楨筌說，近期烏魚子豐收，茄萣區興達港周邊及濱海路有許多店家曬烏魚子，由於價格昂貴，成為竊賊眼中的「烏金」，警方會加強巡邏與機動盤查，保障民眾財產安全。

興達港烏魚子業者「玉鳳」說，烏魚子用烏魚卵製成，製成成品前稱為「濕子」，每天行情不一定，半台斤以上的濕子要價至少900元，去血、鹽漬、整形、日曬風乾、加壓後，至少10多天才能做成金黃美味烏魚子。

玉鳳表示，今年8兩重烏魚子1枇約3000多元，同樣規格在台灣北部要價4600多元。興達港觀光漁市管理委員會總幹事鄭瑞益說，今年中國漁船捕撈烏魚大豐收，台灣野生烏魚捕獲量不如預期，俗稱「海子」的野生烏魚子價格略降，5兩重1枇約2000元。養殖的烏魚約3、4年才能取卵製烏魚子，近年來飼料、電費、人工成本都上漲，造成「塭仔子」價格略漲。