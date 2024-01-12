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8兩重3000多元！烏魚子炙手可熱引宵小覬覦 警方排專案護烏金

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
郭姓被害人晾曬的烏魚子。記者王勇超／翻攝
郭姓被害人晾曬的烏魚子。記者王勇超／翻攝

冬至前後10天是烏魚捕撈季節，高雄茄定區濱海路常可看到店家在路旁讓烏魚子做「日光浴」，由於8兩重的烏魚子要價3000多元，5兩重的也要2000元左右，竟有竊賊伺機行竊，警方說，每到烏魚子豐收時，都會針對店家晾曬烏魚子的路段與時間加強巡邏密度，防止發生「烏金」竊案。

高雄一名黃姓男子（70歲）近日多次到茄萣區濱海路，趁郭姓店家（40歲）不注意，偷走晾曬的烏魚子，黃男本月8日上午10時許再度騎自行車來到店家外徘徊，等待時機下手時，郭姓被害人察覺可疑，仔細一看發現就是近日來偷竊烏魚子的竊賊，立刻報警逮捕黃男。

警方表示，黃姓男子先前一共偷走郭姓被害人晾曬在路旁的12枇烏魚子，價值1萬8000元，由於這些烏魚子仍屬於半成品階段，黃男得手後把烏魚子拿回家繼續晾曬，打算做好之後要自己吃。

湖內分局長陳楨筌說，近期是烏魚子豐收季節，茄萣區興達港周邊及濱海路，會有許多店家晾曬烏魚子，由於烏魚子價格高貴，成為竊賊眼中的「烏金」，警方比照蜜棗成熟時的「護棗專案」，加強巡邏與機動盤查，保障民眾財產安全。

興達港烏魚子業者「玉鳳」說，烏魚子是用烏魚卵製造而成，烏魚卵做成烏魚子之前稱為「濕子」，行情每天都不一定，半台斤以上的濕子要價至少900元，經過去血、鹽漬、整形、日曬風乾、加壓等手續，至少要10多天才能做成金黃美味的烏魚子。

玉鳳表示，今年8兩重的烏魚子1枇約3000多元，同樣規格、品質的烏魚子，在台灣北部要價4600多元，「我們這裡是產地，價格比較實惠！」近年來雖然流行一口吃烏魚子，但多半是年輕人在吃，她只販售整枇的烏魚子，客人以老饕為主。

興達港觀光漁市管理委員會總幹事鄭瑞益說，今年因為中國漁船捕撈烏魚大豐收，台灣野生的烏魚捕獲量雖然不如預期，俗稱「海子」的野生烏魚子價格略為下降，目前5兩重的價格1枇約2000元，比去年大約便宜100元。

鄭瑞益說，養殖烏魚要3年至4年以上才能成熟取卵製作做成烏魚子，近年來飼料、電費、人工成本都上漲，造成今年「塭仔子」的價格比起去年略為漲價，目前3兩重的價格1枇約1600元。

郭姓被害人晾曬的烏魚子。記者王勇超／翻攝
郭姓被害人晾曬的烏魚子。記者王勇超／翻攝
高雄茄定區濱海路常可看到店家在路旁讓烏魚子做「日光浴」。記者王勇超／攝影
高雄茄定區濱海路常可看到店家在路旁讓烏魚子做「日光浴」。記者王勇超／攝影
黃姓男子到茄萣區濱海路，偷走郭姓店家晾曬的烏魚子。圖／讀者提供
黃姓男子到茄萣區濱海路，偷走郭姓店家晾曬的烏魚子。圖／讀者提供

烏魚子 興達港 飼料

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