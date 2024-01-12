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高雄輕軌成圓沿線都紅線怎停車？ 商家怨：生意掉一半

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄輕軌今年元旦成圓，但大順路沿線都是紅線，停車大不易，不時可見轎車或小貨車因送貨違停，有商家抱怨客人怕被開紅單，生意掉4、5成。記者石秀華／攝影
高雄輕軌今年元旦成圓，但大順路沿線都是紅線，停車大不易，不時可見轎車或小貨車因送貨違停，有商家抱怨客人怕被開紅單，生意掉4、5成。記者石秀華／攝影

高雄輕軌今年元旦成圓，目前試營運階段，但大順路沿線從輕軌施工期間到成圓，汽機車共取消918格位，沿線都是紅線，停車大不易，不時可見違停現象，有商家抱怨客人怕被開紅單，生意慘掉4、5成；警方指，違停適用交通部函示，採嚴審認定；交通局則指，沿線橫交道路和路外停車場有增加逾2千格格位，可多加利用。

高雄輕軌元旦成圓，試營運期間，因免費搭乘，因此假日期間，班班客滿；但輕軌施工期間兩年以來，沿線停車格位取消，均畫紅線，施工時，各路口禁止左轉，造成商家及住戶不少抱怨。

一名位於大順路上三角處的機車行老闆氣炸指，沿線全部都是紅線，都不能停車，施工期，有客人被警方開單，生意慘掉5成，老闆說，輕軌已經成圓，但他的店剛好就在十字路口，車流大，客人要停車很麻煩，記者問「希望官方拿出何種對策？」老闆氣得連建議都不肯說，沒辦法啦，政府要怎麼樣就怎麼樣。

一名茶行的業者則指，輕軌對生意當然有影響，施工期間店前有封路，禁止左轉，一整天都沒客人，生意平均掉了約4成。輕軌成圓後，因店非輕軌的下車處，也僅回流1成，希望官方能解決停車問題。另有工具行業者指，輕軌蓋了已經蓋了，應著重在後續停車解決問題才是。

對於商家抱怨沿線紅線，違停被開罰一事，轄區警方指出，目前違停紅線規定，遵循交通部公共運輸及監理司於去年12月5日所發函審認原則採二級審查，第1階段為程序審如未具備違停行為完整影像、妨害人車通行影像，即以處理細則23條檢舉未檢附具體要件駁回，

交通局表示，輕軌沿線施工時，美術館路及大順路段沿線共取消路邊345格小型車位及573格機車位。但後續亦透過沿線橫交道路，增設方式完成機車格455格位，同時透過增設公共路外停車場方式，增加271格，合計726格足以補足取消的573格機車位。

此外，替代汽車停車位部分，經交通局調查就近現有路外停車場尖峰時段剩餘車位尚計有1887格，亦足以補足沿線取消345格小型車位；交通局後續仍透過興建高雄高工公有立體停車場、聯興公有停車場、促參、輔導民營停車場等方式，未來會增加計有1185格小型車停車供給。

高雄輕軌今年元旦成圓，但大順路沿線都是紅線，停車大不易，不時可見轎車或小貨車因送貨違停，有商家抱怨客人怕被開紅單，生意掉4、5成。記者石秀華／攝影
高雄輕軌今年元旦成圓，但大順路沿線都是紅線，停車大不易，不時可見轎車或小貨車因送貨違停，有商家抱怨客人怕被開紅單，生意掉4、5成。記者石秀華／攝影
高雄輕軌今年元旦成圓，但大順路沿線都是紅線，停車大不易，不時可見轎車或小貨車因送貨違停，有商家抱怨客人怕被開紅單，生意掉4、5成。記者石秀華／攝影
高雄輕軌今年元旦成圓，但大順路沿線都是紅線，停車大不易，不時可見轎車或小貨車因送貨違停，有商家抱怨客人怕被開紅單，生意掉4、5成。記者石秀華／攝影
高雄輕軌今年元旦成圓，但大順路沿線都是紅線，停車大不易，不時可見轎車或小貨車因送貨違停，有商家抱怨客人怕被開紅單，生意掉4、5成。記者石秀華／攝影
高雄輕軌今年元旦成圓，但大順路沿線都是紅線，停車大不易，不時可見轎車或小貨車因送貨違停，有商家抱怨客人怕被開紅單，生意掉4、5成。記者石秀華／攝影

高雄輕軌 車位 停車場

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