影／明天就是投票日 金門小三通湧現返鄉投票人潮

2024年總統、立委選戰激烈，投票前夕，今天台金航線與小三通都已陸續湧現投票人潮，最熱門的北金線幾乎班班客滿，小三通的載客率也比平常多，上午航班都有接近9成滿，不少台商都說，一定要趕回來投票。

總統、立委選舉明天將舉行投票，旅台的金門鄉親也不缺席，紛紛返鄉投下神聖的一票，以致台灣飛金門的班機，從一早開始，就陸續湧現人潮，到了下午更是班班客滿，機場滿是到站或接機的旅客。

此外，小三通航班也陸續湧現返鄉人潮，加上出大太陽、天氣好，讓許多返鄉的旅客直說，「一定要回來投票」。有位陳姓台商也說，他已經多年沒投票，感覺現在的台灣很亂，特別趕回來投票。也有台商說，搭船的民眾明顯增多，感覺大家都是要回來投票的。

金門縣港務處也表示，今天小三通的搭乘率約有近9成，其中大多數是台商返鄉回來投票，預估下午人潮還會增多，據了解，這兩天的小三通船都有放大船型，但剩下的空位數都不多，明日小三通的訂位也不少，但旅運還算順暢。