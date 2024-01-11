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不只小三通船限重！防堵跑單幫 金門車船處即起行李太多公車將拒載

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣車船處接獲不少民眾投訴，發現有部分鄉親及往來小三通旅客搭乘公車時，因攜帶行李件數過多、且體積過大，已嚴重影響民眾搭車品質及上、下車乘客權益。圖／金門縣車船處提供
金門縣車船處接獲不少民眾投訴，發現有部分鄉親及往來小三通旅客搭乘公車時，因攜帶行李件數過多、且體積過大，已嚴重影響民眾搭車品質及上、下車乘客權益。圖／金門縣車船處提供

小三通在去年1月7日復航後，搭乘人數屢創新高，不少尖峰時段的航班都客滿，跑單幫的「邊境貿易」也重新復甦，到水頭碼頭常常可以看到跑單幫拉客帶貨，繼搭船有行李的重量限制外，金門縣車船管理處今天也公告，為了避免造成他人搭車不便，搭車乘客行李將限重與限制體積，違者將拒載。

小三通航線8家航商從9月20號起，為了防堵跑單幫客，規定小三通旅客行李有重量限制，限制每人可攜帶2件總重不超過20公斤的行李，另手持行李限制為7公斤，其中單件行李的長+寬+高，總和不可超過180公分，如果超過的話將予以拒載。

金門縣車船處今天表示，邇來接獲不少民眾投訴，發現有部分鄉親及往來小三通旅客搭乘公車時，因攜帶行李件數過多、且體積過大，已嚴重影響民眾搭車品質及上、下車乘客權益。

有民眾表示，曾看過有小三通回來的長者搬著2個大箱子、還有一個提袋，上下車感覺很危險，且大行李搬上車後，嚴重影響動線，乘客行走不方便。

車船處為建立大眾運輸公車旅客攜帶隨身行李原則，今天公告乘客的行李規範，依據「交通部汽車運輸業管理規則第58、72、73條規定」，為避免造成他人搭車不便及遵循大眾運輸服務原則，凡搭乘金門縣公車個人手提行李以3件為限，每件重量以不超出30公斤、體積不超出150立方公寸為限(約40*50*75立方公分)。

金門縣車船處長吳志偉表示，此項規定還是希望可以維持多數民眾的搭車權益，以不影響其他乘客為原則，如超過相關規定限制者，公車得拒絕承運，請各鄉親及旅客務必配合，造成不便，敬請見諒。

不少往返兩岸小三通的民眾，為了省錢選擇提著大包小包的行李去搭公車，造成其他乘客的不便。圖／金門縣車船處提供
不少往返兩岸小三通的民眾，為了省錢選擇提著大包小包的行李去搭公車，造成其他乘客的不便。圖／金門縣車船處提供

小三通 金門 公車

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