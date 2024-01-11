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投票日零元住宿鼓勵返鄉投票 國境之南這家網紅民宿引熱訂

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣滿州鄉一家網紅民宿業者為鼓勵旅外鄉親返鄉投票，推出設籍恆春半島4鄉鎮遊子免費入住一晚且含早餐的「投票日優惠專案」，甫推出兩天幾乎搶訂一空。圖／日日旅海提供
屏東縣滿州鄉一家網紅民宿業者為鼓勵旅外鄉親返鄉投票，推出設籍恆春半島4鄉鎮遊子免費入住一晚且含早餐的「投票日優惠專案」，甫推出兩天幾乎搶訂一空。圖／日日旅海提供

後天是總統、立委投票日，地處偏遠、面海的屏東縣滿州鄉一家網紅民宿業者，為鼓勵旅外鄉親返鄉投票，前天在官方臉書推出設籍恆春半島4鄉鎮遊子免費入住一晚且含早餐的「投票日零元專案」，提供10間售價逾3000元的面海雙人、四人房型，消息傳出後引發熱訂，到今天中午只剩1間。

為鼓勵遊子返鄉投票首推「免住宿費優惠」的滿州鄉港口村日日旅海民宿，雖地處偏遠交通不便，但以「海景第一排」、12連棟的白色建築、綠色大草坪鄉野特色，成為墾丁地區知名的網紅民宿，這次限定設籍恆春鎮和滿州、車城、牡丹3鄉民眾的「投票日優惠專案」，甫推出兩天幾乎搶訂一空，業者尤其開心。

從小在恆春長大的李姓業者說，恆春半島旅外鄉親多，一些在異鄉打拼的遊子，在考量交通不便狀況下，從中北部回鄉一趟，得花上大半天時間，也有人厭惡政黨間惡鬥，因此放棄返鄉投票；4年前的總統大選，就有旅外鄉親提出優惠住宿需求，他當時利用政府秋冬補助，讓外地遊子零元入住。

他說，自己沒有特定政治立場，今年藍綠白三方人馬選戰激烈，這次選戰更關係到台灣未來，事關重大，為鼓勵遊外鄉親返鄉投票，特別推出限定設籍恆春半島4鄉鎮入住投票日一晚免費專案，並提供早餐，也是回饋故鄉及台灣民主的一種方式。

屏東縣滿州鄉一家網紅民宿業者為鼓勵旅外鄉親返鄉投票，推出設籍恆春半島4鄉鎮遊子免費入住一晚且含早餐的「投票日優惠專案」，甫推出兩天幾乎搶訂一空。圖／日日旅海提供
屏東縣滿州鄉一家網紅民宿業者為鼓勵旅外鄉親返鄉投票，推出設籍恆春半島4鄉鎮遊子免費入住一晚且含早餐的「投票日優惠專案」，甫推出兩天幾乎搶訂一空。圖／日日旅海提供
屏東縣滿州鄉一家網紅民宿業者為鼓勵旅外鄉親返鄉投票，推出設籍恆春半島4鄉鎮遊子免費入住一晚且含早餐的「投票日優惠專案」，甫推出兩天幾乎搶訂一空。圖／日日旅海提供
屏東縣滿州鄉一家網紅民宿業者為鼓勵旅外鄉親返鄉投票，推出設籍恆春半島4鄉鎮遊子免費入住一晚且含早餐的「投票日優惠專案」，甫推出兩天幾乎搶訂一空。圖／日日旅海提供

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