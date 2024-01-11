金門水頭旅服中心工程噴漆不慎 近百輛車受波及

總工程經費高達28億元的金門縣水頭港大型旅客服務中心新建工程目前正如火如荼的趕工，有民眾昨日發現，停在新建工程附近停車場的車，擋風玻璃與車體烤漆都有密密麻麻的殘漆斑點，還出現顆粒磨砂狀，簡直氣炸了，經瞭解，原來是施工廠商在做噴漆時，因為風大，噴漆吹到車子上，出現斑點；廠商表示，目前正受理登記，會協助將車子進行美容復原。

廠商的專管單位許先生表示，他們從周一開始進行旅服中心屋頂鋼構的噴漆工程，沒想到東北季風太大，竟將漆吹到100公尺遠的停車場，以致不少車子受害，不過他說，因為工程與停車場距離蠻遠，所以他一聽到有車輛受損，也蠻驚訝。

許先生說，他們一接獲民眾反映，就馬上著手處理，承諾會負責到底，他說，受害車輛有幾輛，目前還不知道，但他初估包括CIQS與車船處、港務處、免稅店等單位員工，估計可能有近百輛，等統計完畢，會請車廠來統一協助車體美容。另外，未來施工也會進行公告，提醒民眾施工期間不要停到該處停車場，以免車子受損。

有車主表示，他從事小三通相關產業，前2天去趟廈門，將車停在免費停車場，沒想到回來就發現「悲劇」，車體與擋風玻璃布滿顆粒，雨刷完全無法刷乾淨，後來在群組裡聽其他人討論，才得知，就他瞭解，約有70多輛車受害。

去年9月才剛買新車廖姓車主也說，他在通關大樓內上班，因為停車時間長，將車子停在100公尺外的免費停車場，他是上午開車時發現擋風玻璃怪怪的，仔細一看才發現布滿殘漆顆粒狀，當下超心痛的，希望施工廠商能協助讓他的愛車恢復原貌。