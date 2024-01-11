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藍營控找少女飲宴 李柏毅告誹謗

聯合報／ 記者王勇超王昭月卜敏正／高雄報導
李柏毅（左）昨由律師陪同，前往高雄地檢署按鈴申告國民黨高雄市黨部主委黃昭順等人。記者王勇超／翻攝
李柏毅（左）昨由律師陪同，前往高雄地檢署按鈴申告國民黨高雄市黨部主委黃昭順等人。記者王勇超／翻攝

高雄立委第3選區被藍綠視為一級戰區，國民黨前天指控民進黨候選人李柏毅與少女招待所飲宴，並公布少女母親的對話，民進黨昨反控李眉蓁涉用「四海老大」名號致少女母親畏懼、暗黑勢力介選；藍強調，全案是少女母主動爆料，籲李柏毅說清楚是否邀宴少女。

大選倒數計時，國民黨前晚指控李柏毅與未成年女子在招待所飲宴徹夜未歸，認為他違反兒童及少年福利與權益保障法，應退選。李柏毅指是惡劣誹謗，昨由律師陪同，前往高雄地檢署提告國民黨高市黨部主委黃昭順等人。

民進黨議會團也開記者會，指李眉蓁陣營涉以黑道介選，議長康裕成表示，據當事者與母親對話內容顯示，是被「四海老大」約去「喝咖啡」偷錄音，對方也向家長威脅，暗示全力幫忙李眉蓁。

議員湯詠瑜表示，當事女子第1次與李柏毅合照時已成年，她母親是受他人陷害，呼籲李眉蓁勿假他人之手自導自演。

國民黨市議員蔡武宏（左起）、黃香菽、陳麗娜昨天要求民進黨立委候選人李柏毅說清楚，是否找少女飲宴。記者王昭月／翻攝
國民黨市議員蔡武宏（左起）、黃香菽、陳麗娜昨天要求民進黨立委候選人李柏毅說清楚，是否找少女飲宴。記者王昭月／翻攝

國民黨高雄市議會黨團也回擊，請民進黨不要硬拗，不要扭曲真相，黨團總召黃香菽說，少女母親主動找李眉蓁，錄音及公布臉書對話都經對方同意，何來自導自演？

黃香菽說，協助約少女母親見面的是熟識朋友，雙方沒有恐嚇脅迫，將對方抹黑成黑道，也不能扭轉李柏毅違反兒少法事實。

議員陳麗娜指出，民進黨團為幫李柏毅解圍，虛構黑道故事，重點在於李柏毅去年1、2月深夜，是否約少女到招待所飲酒？有無徹夜未歸？做了什麼事？

另高雄7選區藍綠持續互控，爭取連任的立委許智傑質疑對手國民黨籍鍾易仲，當年就讀北維吉尼亞大學是假學校，許團隊並指，鍾知道學歷不被承認，仍以虛假學歷選市議員，並報考義守大學碩士班。

鍾易仲指出，當年求學時學校經營狀況正常，畢業後學校經營不善退場，但當年拿到的學歷是真的，不會因學校退場就變假的，否則國內外那麼多大學退場，學歷都不能用了嗎？許的指控只是卑劣選舉手段。

李柏毅 李眉蓁 國民黨

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