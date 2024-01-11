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烏克蘭芭蕾舞團高雄場 最後搶票

聯合報／ 本報訊
烏克蘭聯合芭蕾舞團台北首演佳評如潮，本月14日登衛武營國家歌劇院演出2場。圖／聯合數位文創提供
烏克蘭聯合芭蕾舞團台北首演佳評如潮，本月14日登衛武營國家歌劇院演出2場。圖／聯合數位文創提供

烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine）上周末在台北國家劇院演出浪漫芭蕾經典舞劇「吉賽兒」，與2名客席舞者無間合作、共創絕美芭蕾盛宴，全場好評、口碑如潮。烏克蘭舞者強而有力的舞姿感動無數觀眾，謝幕時更高舉國旗，宣示烏克蘭的堅毅與決心，獲得前所未有的響亮掌聲。

烏克蘭聯合芭蕾舞團本次來台三地巡演，台北場落幕後，本月14日將於高雄衛武營國家歌劇院登台演出，最後席次銷售倒數，精美節目冊於演出現場限量發售。

烏克蘭聯合芭蕾舞團長期在烏克蘭西部大城利沃夫的國家歌劇院常規演出，集結來自烏克蘭各大劇院流離失所的芭蕾舞者，在舞團旗幟下榮光登台，選擇演出舞劇「吉賽兒」，即希望透過故事核心主題「愛終能戰勝死亡」，表達舞者對於烏克蘭未來祈願。

本次來台由利沃夫國家歌劇院芭蕾舞團藝術總監安德烈．穆索林親自率團，邀請享譽全球頂尖芭蕾舞星，來自瑞士洛桑貝亞芭蕾舞團獨舞者：奧斯卡．弗雷姆與凱特琳娜·葉卡捷琳娜加盟演出，給予烏克蘭舞者最強大支持，為台灣觀眾帶來不一樣的火花。

本月14日在衛武營國家歌劇院2場演出，接續至台中國家歌劇院演出最終場，最低優惠88折起，購票請上udn售票網（https://bit.ly/3tIBTxO），客服專線（02） 2649-1688（每日0900-1800）

烏克蘭 舞團

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