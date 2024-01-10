高雄勞工住宅限量招租 28坪月租3500元申請到月底

高雄市勞工局今宣布開放受理申請「勞工租賃住宅出租」，有前鋒東區（九如四路）11戶、復興西區（一心二路）14戶勞工住宅招租，每戶約28坪，每月租金3500元，申請期限至月底。

當地蕭姓房仲業者表示，且不論屋況，目前高雄市近市區租屋市場行情，以套房都要新台幣6000元上下；若以2房1廳1衛也要1萬多元，以「28坪、每月租金3500元」的條件，對勞工來說確實相當具吸引力。

高市勞工局也表示，推出的勞工住宅出租是為協助勞工解決居住問題，減輕租屋經濟負擔，另外3500元的租金價格也已多年未調漲，歡迎符合資格勞工朋友趕緊申請。

勞工局職業重建科說明，申請人資格須年滿20歲，設籍高雄市滿6個月，並受僱高雄市登記設立營業人事業單位，或加入高市產、職業工會的自營作業者及無一定雇主勞工，或服務市府所屬各機關技工、工友；申請人、配偶及共同生活直系親屬合計達3人以上，均無自有住宅者，即可向勞工局提出申請。

勞工局表示，符合資格者將於2月底辦理抽籤，租賃期間為2年，續租以3次為限。相關申請表單可至勞工局1樓服務台或6樓職業重建科免費索取，或上勞工局最新消息網站下載。

備妥相關證件後於1月31日前掛號郵寄至勞工局「高雄市前鎮區鎮中路6號6樓」，效期以郵戳為憑。或親送勞工局職業重建科，相關資訊可電洽07-8124613轉529。