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屏東雙層巴士「好運龍來185」 遊程暢覽縣道風光

中央社／ 屏東縣10日電

屏東185縣道雙層巴士遊程受民眾歡迎，縣府今年推出「好運龍來185」，帶領大家以上帝視角，盡覽沿山185縣道絕美風景，感受屏東農村、族群多元樣貌，帶動周邊觀光。

屏東縣政府今天發布新聞表示，雙層巴士觀光活動已成為屏東觀光亮點，吸引大量外縣市遊客前來探索屏東獨特風光和文化，更能帶動屏東各地觀光景點間的連結，讓遊客輕鬆遊覽185縣道沿途的自然景觀、豐富農產資源以及獨特的文化底蘊。「好運龍來185」13日中午12時售票，20日首航。

交通旅遊處長黃國維表示，沿山185雙層巴士邁向第3年，成為新年旅遊新選擇，由上往下的視野，盡覽沿山185縣道絕美風景，見證了台灣多元的民族縮影，包含魯凱族、排灣族、馬卡道族、客家、閩南等族群，蘊藏在大武山下交織許多動人故事。

縣府提及，路線以水門轉運站為起點，分為南、北兩條路線。「北線」前往屏東最北的高樹鄉，沿途聽大路關石獅公的故事，欣賞無邊際鳳梨田，參觀屏東智慧農業學校；「南線」到訪屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區、銘泉農場，由導覽人員在車上解說，沿途聽故事，再感受故事的真實。

縣府表示，今年屏東「好運龍來185」雙層巴士將自20日起，北線營運至3月31日，南線營運至4月28日，營運時間為農曆春節除夕至初二，國定假日與每週六日都可搭乘，也可關注「屏東GO好玩」粉絲專頁並下載「TBS臺北轉運站」APP預約購票。

屏東縣政府 雙層巴士 觀光景點

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