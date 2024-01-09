防範陸船撈過界 馬祖巡防區年關前擴大威力掃蕩

農曆春節年關將屆，為防範陸船越界，杜絕走私偷渡案件，海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部特昨日展開岸海擴大威力掃蕩專案勤務，針對港區、岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等易走私、偷渡地點，積極巡緝，全力守護國家邊境安全。

馬祖巡防區指揮部今天表示，為防範陸船越界，加強非洲豬瘟等邊境防疫，並結合維護選前海域治安工作，於昨日展開岸海擴大威力掃蕩專案勤務，持續強化馬祖地區海域及海岸執法能量，提升岸海巡邏密度，加強不法查緝，全力守護國家邊境安全，維護社會治安及確保國人食安。

此次岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩，由海巡署第十一巡防區指揮部統合金馬澎分署第一O岸巡隊、偵防分署連江查緝隊及艦隊分署第十海巡隊，針對馬祖地區4鄉5島，動員海巡艇2艇、巡邏車9輛、巡邏機車11輛、查緝人力65員，運用各項應勤裝備及高科技裝備，全面巡查馬祖地區海域、海岸，針對港區、岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等易走私、偷渡地點，積極巡緝發掘不法。

並於年前持續強化邊境勤務，增加島際中轉貨船拆檢率，杜絕不法走私，全力守護國民食安健康；另持續取締查扣越界陸籍漁船及快艇，以維護海洋漁業資源及我國電纜設施安全。

海巡署十一巡防區指揮部表示，農曆春節將近，藉由此次擴大威力掃蕩，以實際行動向國人及馬祖鄉親宣示守護國土，強力執法的決心，呼籲民眾如發現走私、偷渡等不法行為或需要任何協助，可撥打118海巡服務專線，海巡署將立即派員前往處置。

農曆春節年關將屆，海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部特昨日展開岸海擴大威力掃蕩專案勤務，針對港區、岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等易走私、偷渡地點，積極巡緝。圖／馬祖巡防區指揮部提供