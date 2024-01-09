快訊

國家級警報大響的原因是它！ 大陸宣布「愛因斯坦探針衛星」發射升空成功

國家警報響...陳建仁立院收簡訊一度稱「大陸剛發射飛彈」 緊急更正說口誤

國防部兩度發國家警報 警示中共發射衛星飛越台灣南部上空

防範陸船撈過界 馬祖巡防區年關前擴大威力掃蕩

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
為防範陸船越界，杜絕走私偷渡案件，海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部特昨日展開岸海擴大威力掃蕩專案勤務。圖／馬祖巡防區指揮部提供
為防範陸船越界，杜絕走私偷渡案件，海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部特昨日展開岸海擴大威力掃蕩專案勤務。圖／馬祖巡防區指揮部提供

農曆春節年關將屆，為防範陸船越界，杜絕走私偷渡案件，海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部特昨日展開岸海擴大威力掃蕩專案勤務，針對港區、岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等易走私、偷渡地點，積極巡緝，全力守護國家邊境安全。

馬祖巡防區指揮部今天表示，為防範陸船越界，加強非洲豬瘟等邊境防疫，並結合維護選前海域治安工作，於昨日展開岸海擴大威力掃蕩專案勤務，持續強化馬祖地區海域及海岸執法能量，提升岸海巡邏密度，加強不法查緝，全力守護國家邊境安全，維護社會治安及確保國人食安。

此次岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩，由海巡署第十一巡防區指揮部統合金馬澎分署第一O岸巡隊、偵防分署連江查緝隊及艦隊分署第十海巡隊，針對馬祖地區4鄉5島，動員海巡艇2艇、巡邏車9輛、巡邏機車11輛、查緝人力65員，運用各項應勤裝備及高科技裝備，全面巡查馬祖地區海域、海岸，針對港區、岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等易走私、偷渡地點，積極巡緝發掘不法。

並於年前持續強化邊境勤務，增加島際中轉貨船拆檢率，杜絕不法走私，全力守護國民食安健康；另持續取締查扣越界陸籍漁船及快艇，以維護海洋漁業資源及我國電纜設施安全。

海巡署十一巡防區指揮部表示，農曆春節將近，藉由此次擴大威力掃蕩，以實際行動向國人及馬祖鄉親宣示守護國土，強力執法的決心，呼籲民眾如發現走私、偷渡等不法行為或需要任何協助，可撥打118海巡服務專線，海巡署將立即派員前往處置。

農曆春節年關將屆，海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部特昨日展開岸海擴大威力掃蕩專案勤務，針對港區、岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等易走私、偷渡地點，積極巡緝。圖／馬祖巡防區指揮部提供
農曆春節年關將屆，海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部特昨日展開岸海擴大威力掃蕩專案勤務，針對港區、岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等易走私、偷渡地點，積極巡緝。圖／馬祖巡防區指揮部提供

海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部特昨日展開岸海擴大威力掃蕩專案勤務，針對港區、岸際廢棄空屋、消波塊等易走私、偷渡地點，積極巡緝。圖／馬祖巡防區指揮部提供
海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部特昨日展開岸海擴大威力掃蕩專案勤務，針對港區、岸際廢棄空屋、消波塊等易走私、偷渡地點，積極巡緝。圖／馬祖巡防區指揮部提供

馬祖 海巡署 走私

延伸閱讀

今各地易雨明後天最冷低溫10度 投票日可見陽光

中斷近3年 馬祖與福建黃岐小額貿易航線正式復航

義務役男分配國軍優先 海巡署 國安局提需未獲兵額

福州黃岐－馬祖 對台小額貿易航線重啟

相關新聞

影／古寧社區邀書法家揮毫 居民開心索取大師手寫春聯

新曆年剛過，緊接而來就是農曆新年了，金寧鄉古寧頭社區發展協會從今日起一連三天在社區活動中心舉辦「春節揮毫活動」，邀請前金...

選前衝刺！王定宇邀陳光復、鄭文燦車掃拚南、高全壘打

選舉最後衝刺，行政院副院長鄭文燦今下午陪民進黨台南第6選區立委候選人王定宇車隊掃街拜票，從關廟山西宮出發在南關線大車掃。...

溫鼓埤滯洪池用地變更審議通過 提升高雄大社區防洪能力

高雄市大社區的中里地區，曾多次因為降雨導致水量宣洩不及而發生淹水，高市府水利局今天表示，內政部都市計畫委員會審議通過大社...

高雄長庚創新里程碑 今年四分之一心導管手術突破10萬例

高雄長庚醫院心臟血管中心在醫療團隊同心努力下，今年1月4日完成第10萬例心導管手術，高雄長庚副院長蔡成枝表示，高雄長庚心...

84歲高雄林園首位念大學女性 捐國小母校100萬助生向學

84歲女士徐慧姬是當年高雄林園地區第一個念大學的女性，婚後在美俄亥俄州辛辛那提擔任中文教師22年。有感於國小同學因家貧農...

影／馬英九金門造勢 陪陳玉珍掃街拜票婆媽搶合照

選前倒數4天，前總統馬英九今日專程抵金，陪同國民黨立委候選人陳玉珍掃街拜票、持續拉抬藍營氣勢，所到之處，依然大受民眾歡迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。