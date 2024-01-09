溫鼓埤滯洪池用地變更審議通過 提升高雄大社區防洪能力

高雄市大社區的中里地區，曾多次因為降雨導致水量宣洩不及而發生淹水，高市府水利局今天表示，內政部都市計畫委員會審議通過大社區中里排水溫鼓埤滯洪池用地變更案，水利局將持續向中央爭取用地費及工程費。預計滯洪池完工後可容納約12萬噸滯洪量，將可大幅提升排水防洪能力。

水利局說，大社區中里排水屬後勁溪排水系統支流，發源自觀音山經大社市區向西匯流至後勁溪。其中地方民眾多次反映大社區三民路、大新路與觀音國小一帶的淹水問題，一直以來是市府亟待解決的課題。

水利局表示，已擇定中里排水中上游段約3公頃的農業區變更為滯洪池用地，規劃設置約12萬噸溫鼓埤滯洪池，降低中里排水的洪峰流量，減緩下游流經市區水患發生。

水利局說，溫鼓埤滯洪池用地採個案變更方式提出，內政部已順利審議通過，後續將持續向中央爭取用地費及工程費約4.5億元。滯洪池完工後將可大幅提升大社中里排水防洪能力，平時也可以作為地方民眾休閒遊憩場所。