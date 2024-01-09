高雄長庚創新里程碑 今年四分之一心導管手術突破10萬例

高雄長庚醫院心臟血管中心在醫療團隊同心努力下，今年1月4日完成第10萬例心導管手術，高雄長庚副院長蔡成枝表示，高雄長庚心臟血管中心創「心導管手術突破10萬例」的里程碑，這不僅是高雄長庚的驕傲，更代表台灣醫療技術的進步，象徵著對生命的敬畏和對醫學的無窮無盡的熱情。

高雄長庚心臟內科教授級主治醫師方志元表示，蔡姓男子是直升機飛行士官，11 年前在43歲診斷為心肌梗塞，當年心臟科團隊經評估，幫助蔡男植入藥物塗層金屬支架，隔年加入臨床試驗，植入藥物塗層可吸收模架，後病情穩定。蔡男今天分享在高雄長庚醫院心臟科就醫的經歷，並開心見證10萬例心導管的偉大成就。

高雄長庚表示，自1986年創立心導管室以來，一直走在創新的前端；心臟病學權威洪瑞松教授於林口長庚完成亞洲首例經皮冠狀動脈手術，1987在高雄長庚完成首例南台灣冠狀動脈血管整型術，開啟一系列的醫學突破。

1995年洪瑞松再次引領實施了亞洲首例心臟血管支架植入術;這些成就不僅鞏固高雄長庚在心臟病治療和心血管介入領域的領先地位，也為後來的醫療創新奠定堅實的基礎。

高雄長庚目前擁有28名經驗豐富的主治醫師，是南部台灣心臟醫學的權威中心，更優先創設台灣24小時待命的介入性醫療小組及亞洲執行經手部橈動脈心導管技術的中心。