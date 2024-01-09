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歷經十年國7遭轟「欺壓當地權益」 住戶抗議喊掠奪土地

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
國道7號高雄段引發居民質疑路線改變，是圖利廠商、犧牲住戶權益，大批住戶今日在市政府前舉牌抗議喊「反對欺壓路線、停止土地掠奪」。記者宋原彰／攝影
國道7號高雄段引發居民質疑路線改變，是圖利廠商、犧牲住戶權益，大批住戶今日在市政府前舉牌抗議喊「反對欺壓路線、停止土地掠奪」。記者宋原彰／攝影

行政院今年3月核定1357.9億國道7號建設，但高雄段引發居民質疑路線改變，是圖利廠商、犧牲住戶權益，大批住戶今日在市政府前舉牌抗議喊「反對欺壓路線、停止土地掠奪」；交通局回應將收集心聲反映給中央，強調路線未定案，仍在設計，會朝公有地設置取代徵收私有地方向進行，避免干擾住戶。

發起抗議的政大地政系前教授徐世榮表示，行政院2010年確定國道7號建設，前年9月通過二階環評，去年4月做出高雄段計畫，10月舉辦說明會，但會中住戶發現路線與原先規劃的完全不同，質疑新路線未經環評、不符合正當行政程序；而住戶最在乎的徵收土地部分，高公局在該次會議中稱路權範圍未確定，需等到地政單位辦地籍分割後，才能確定使用土地與面積。

高公局當時解釋，新路線是建築物拆遷及用地最小的最佳方案，是在可行性評估中，將大範圍的「路廊」篩選，進而規劃出精準「路線」，但路線未確定，會繼續搜集各界意見；對此，徐世榮今日說，當地已有界樁釘在土地上，路線根本已經確定，且新舊路線相差200公尺以上，不可能是由路廊轉至路線所致，痛批這是條「幽靈路線」，更是掠奪民眾土地的「欺壓路線」。

當地內坑里前里長黃裕玲說，行政院去年3月核定國7總經費1357.9億，4月做出高雄段定稿本，直到10月才辦公聽會，明顯先斬後奏，高公局稱是「聽取在地意見」後的最優化路線，但當地根本沒有接到任何問卷調查，認為新路線只考量保障土地利害關係和工廠，忽視長期居住的住戶權益，更遑論若依新路線，屆時內坑里會有2個交流道，交通、空汙、髒亂問題將接踵而至。

高雄市交通局主秘王志綱今接下民眾陳情書，稱市府與高公局有建立溝通平台，交通局會將住戶心聲收集完整後，盡快反映給中央，強調國7的路線還未定案，仍在設計中，承諾市府絕對會站在民眾立場，為住戶爭取最多有利條件，以公有地設置取代徵收私有地，預計今年會再開幾場說明會。

國道7號高雄段引發居民質疑路線改變，是圖利廠商、犧牲住戶權益，大批住戶今日在市政府前舉牌抗議喊「反對欺壓路線、停止土地掠奪」。記者宋原彰／攝影
國道7號高雄段引發居民質疑路線改變，是圖利廠商、犧牲住戶權益，大批住戶今日在市政府前舉牌抗議喊「反對欺壓路線、停止土地掠奪」。記者宋原彰／攝影
國道7號高雄段引發居民質疑路線改變，是圖利廠商、犧牲住戶權益，大批住戶今日在市政府前舉牌抗議喊「反對欺壓路線、停止土地掠奪」。記者宋原彰／攝影
國道7號高雄段引發居民質疑路線改變，是圖利廠商、犧牲住戶權益，大批住戶今日在市政府前舉牌抗議喊「反對欺壓路線、停止土地掠奪」。記者宋原彰／攝影

高公局 行政院 徐世榮

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