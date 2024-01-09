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遭許智傑指控假學歷騙選民 鍾易仲：對過往求學過程毫無隱瞞

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
民進黨高雄市立委第7選區立委候選人許智傑（中）今天在多位民進黨市議員陪同下開記者會，指控國民黨立委候選人鍾易仲涉入「全台最嚴重學倫案」。記者王勇超／攝影
民進黨高雄市立委第7選區立委候選人許智傑（中）今天在多位民進黨市議員陪同下開記者會，指控國民黨立委候選人鍾易仲涉入「全台最嚴重學倫案」。記者王勇超／攝影

高雄市立委第7選區藍綠激戰！民進黨立委候選人許智傑今天開記者會，指控國民黨立委候選人鍾易仲涉入「全台最嚴重學倫案」。許智傑說，鍾易仲提報的美國學歷北維吉尼亞大學不被教育部國際司承認，還拿假學歷選2018年高雄市議員，應將議員期間的薪水還給國家，道歉退選。鍾易仲回應說，他對過往求學過程毫無隱瞞。

鍾易仲說，他求學過程比較坎坷，當年出國求學非他所願，甚至以叛逆來表達對自己政二代身分的不滿。當時確實沒有慎選學校，但入學後認真求學，以大學直升取得碩士學位，只是後來才知道該校學歷並沒有被國內所承認。更慘的是，他回國後不久，該校就退場了，害他成為沒有母校的人。為此他回國後重新進修，取得國內大學碩士學歷。

許智傑表示，鍾易仲提報的美國學歷北維吉尼亞大學( University of Northern Virginia, UNVA)，不僅曾被美國國土安全部和移民署搜索，也被美國獨立學院和學校認證委員會(ACICs)撤銷學歷認證。如此嚴重的學倫問題，比念野雞大學、論文抄襲還誇張，可說是全台迄今最嚴重學倫案。

許智傑說，根據遊學代辦網站介紹，這所大學居然可以線上授課，不用出國也可以拿到文憑，讓人懷疑鍾易仲就是在台灣拿美國文憑。而鍾易仲拿假學歷選2018年高雄市議員，明明2011年學校就出大問題，還故意拿假大學的學歷來惡意欺騙選民。鍾易仲用一句冷飯熱炒想乎弄過去，迄今無法說明他的學歷真假。

高雄市議員張漢忠說，鍾易仲2016年立委及2018議員選舉公報，都有刊登此學歷，但這次選舉因為過去一年的學倫爭議，鍾易仲就不敢申報此學歷，顯見其心虛。

高雄市議員林智鴻說，根據華盛頓郵報2011年8月23日報導，該校前校長David Lee豪宅中有性奴隸而辭職。印度官方也曾說UNVA是假大學。

高雄市議員陳慧文說，鍾易仲有自稱的證明文件，但文件上沒有鍾易仲姓名、學校名稱等資訊，也並非政府官方的證明文件，完全無法證明鍾易仲的學歷是否為真；鍾易仲的父親鍾紹和還曾在臉書上自己栽培兒子到碩士畢業，實情是該大學為亞洲和印度許多富商權貴二代洗學歷的所在。

國民黨立委候選人鍾易仲說，這是他2016年和邱議瑩競選立委時的舊聞，許智傑可能殺紅了眼，把BB彈當核彈，令人只能搖頭以對；他確實不如許智傑台大學歷顯赫，然而做事能力不在學歷高低，對過往求學過程毫無隱瞞，也視為珍貴的人生歷練。

民進黨高雄市立委第7選區立委候選人許智傑今天開記者會，指控國民黨立委候選人鍾易仲拿假學歷選2018年高雄市議員。記者王勇超／攝影
民進黨高雄市立委第7選區立委候選人許智傑今天開記者會，指控國民黨立委候選人鍾易仲拿假學歷選2018年高雄市議員。記者王勇超／攝影

鍾易仲 議員 高雄市

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