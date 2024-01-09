快訊

賴士葆曝高端重訊：合約不公開是因為採購機關要求

領先傳統開票！聯合報推機率分配模型 搶先預測2024大選結果

高端疫苗成「反綠」政治提款機 可說是民進黨咎由自取

全台唯一冬日限定西瓜開賣 車城四重溪產區因風災減產漲價

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東車城鄉四重溪溫泉區鄰近溪畔種植的西瓜，是全台唯一冬天上市的紅肉西瓜，本月進入採收期，雖個頭較小，但甜度和脆度佳。記者潘欣中／攝影
屏東車城鄉四重溪溫泉區鄰近溪畔種植的西瓜，是全台唯一冬天上市的紅肉西瓜，本月進入採收期，雖個頭較小，但甜度和脆度佳。記者潘欣中／攝影

屏東縣恆春半島因台灣最南端的地理位置，車城鄉四重溪溫泉區鄰近溪畔種植的西瓜，是全台唯一冬天上市的紅肉西瓜，本月進入採收期，去年播種期因受小犬颱風的強風重創，不僅產期延後，面積縮小產量也大減三成，年度以「泡美人湯享香甜西瓜」為主題的西瓜節因此喊辦，雖因量少賣出每台斤22元好價，果農嘆仍無法彌補減產的損失。

車城地區農會總幹事林茂盛說，車城四重溪和大梅溪畔種植的紅肉西瓜正好在冬天採收，顛覆西瓜是盛夏水果的印象，種植面積約20公頃，產量有限又是冬日限定，上市前多被預訂，部分在車城農會附設超市販售，部分在路旁零售，當地冬季有吸客的四重溪溫泉觀光季活動，常有遊客會好奇問「是不是東南亞進口的」，其實是正港的台灣產，品種是華寶。

他說，四重溪紅肉西瓜每年9月間下苗，生長期約3個月，因上游牡丹水庫水源及大梅溪澆灌，土壤富含豐富礦物質，在恆春半島特有「落山風」吹拂和南台灣充足日曬下，四重溪西瓜個頭較小，約在20台斤上下，但甜度和脆度佳；今年種植期在去年10月初受小犬颱風重創致面積減少，採收延後，年度促銷的西瓜節也因量少停辦。果農嘆雖突破往年每台斤不到20元的好價，但仍無法彌補減產的損失。

「泡美人湯享香甜西瓜，現在最對時！」車城鄉長陳政雄說，四重溪西瓜在「落山風」惡劣的生長環境下栽植長成，也是農民的驕傲，四重溪溫泉季吸引遊客到溫泉公園賞浪漫燈海夜景和泡湯，泡湯啖甜瓜，已成為當地另類特色。縣府農業處說，屏東是西瓜原鄉，不只是全國7成以上西瓜苗的產地，瓜農更像遊牧民族環島種遍，四重溪冬季西瓜上市後，接著進入恆春半島北端枋山溪西瓜採收季，再來是花蓮。

屏東車城鄉四重溪溫泉區鄰近溪畔種植的西瓜，是全台唯一冬天上市的紅肉西瓜，本月進入採收期，去年播種期因受小犬颱風的強風重創，不僅產期延後，面積縮小產量也大減。圖／李建華提供
屏東車城鄉四重溪溫泉區鄰近溪畔種植的西瓜，是全台唯一冬天上市的紅肉西瓜，本月進入採收期，去年播種期因受小犬颱風的強風重創，不僅產期延後，面積縮小產量也大減。圖／李建華提供
屏東車城鄉四重溪溫泉區鄰近溪畔種植的西瓜，是全台唯一冬天上市的紅肉西瓜，本月進入採收期，雖個頭較小，但甜度和脆度佳。記者潘欣中／攝影
屏東車城鄉四重溪溫泉區鄰近溪畔種植的西瓜，是全台唯一冬天上市的紅肉西瓜，本月進入採收期，雖個頭較小，但甜度和脆度佳。記者潘欣中／攝影
屏東車城鄉四重溪溫泉區鄰近溪畔種植的西瓜，是全台唯一冬天上市的紅肉西瓜，本月進入採收期，去年播種期因受小犬颱風的強風重創，不僅產期延後，面積縮小產量也大減。記者潘欣中／攝影
屏東車城鄉四重溪溫泉區鄰近溪畔種植的西瓜，是全台唯一冬天上市的紅肉西瓜，本月進入採收期，去年播種期因受小犬颱風的強風重創，不僅產期延後，面積縮小產量也大減。記者潘欣中／攝影

西瓜 溫泉季 小犬颱風

延伸閱讀

願冒生命危險！表面效忠內心反叛 緬甸「西瓜」臥底軍警蒐情報

台1線屏南段連假北返塞到爆 地方盼屏南快速道路莫龜速

習近平訪越南再祭水果外交 中國大陸公告進口越南西瓜

雲林水稻受災減產 農業部啟動水稻收入保險理賠

相關新聞

駁二裝置作品被踩壞 市府要求償

高雄駁二藝術特區裝置藝術「椅子樂譜」是遊客打卡熱點，但日前遭不明婦人踩上去拍照踩壞，網友批「素質差」，「大媽日常」；文化...

遭許智傑指控假學歷騙選民 鍾易仲：對過往求學過程毫無隱瞞

高雄市立委第7選區藍綠激戰！民進黨立委候選人許智傑今天開記者會，指控國民黨立委候選人鍾易仲涉入「全台最嚴重學倫案」。許智...

全台唯一冬日限定西瓜開賣 車城四重溪產區因風災減產漲價

屏東縣恆春半島因台灣最南端的地理位置，車城鄉四重溪溫泉區鄰近溪畔種植的西瓜，是全台唯一冬天上市的紅肉西瓜，本月進入採收期...

屏東燈節19日點燈 送龍光柵現小提燈

每年春節吸引大批人潮的屏東燈節，今年維持縣民公園、勝利星村、萬年溪等3大燈區，本月19日點燈至2月25日，總燈飾35組，...

昔明德訓練班修復 轉型文化園區

逾百年歷史鳳山無線電信所為國定古蹟，在文化部支持下斥資整修，預計在2026年完成主體建物大碉堡修復等工程，成為文化園區，...

高雄傳停電林園2063戶受害 路上一片漆黑、車燈最亮

高雄市林園區漁港路、鳳芸二路、中正路一帶，今晚7時19分許傳出因台電配電線路事故，造成共2063戶停電，台電接獲通報，派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。