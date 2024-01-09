全台唯一冬日限定西瓜開賣 車城四重溪產區因風災減產漲價

屏東縣恆春半島因台灣最南端的地理位置，車城鄉四重溪溫泉區鄰近溪畔種植的西瓜，是全台唯一冬天上市的紅肉西瓜，本月進入採收期，去年播種期因受小犬颱風的強風重創，不僅產期延後，面積縮小產量也大減三成，年度以「泡美人湯享香甜西瓜」為主題的西瓜節因此喊辦，雖因量少賣出每台斤22元好價，果農嘆仍無法彌補減產的損失。

車城地區農會總幹事林茂盛說，車城四重溪和大梅溪畔種植的紅肉西瓜正好在冬天採收，顛覆西瓜是盛夏水果的印象，種植面積約20公頃，產量有限又是冬日限定，上市前多被預訂，部分在車城農會附設超市販售，部分在路旁零售，當地冬季有吸客的四重溪溫泉觀光季活動，常有遊客會好奇問「是不是東南亞進口的」，其實是正港的台灣產，品種是華寶。

他說，四重溪紅肉西瓜每年9月間下苗，生長期約3個月，因上游牡丹水庫水源及大梅溪澆灌，土壤富含豐富礦物質，在恆春半島特有「落山風」吹拂和南台灣充足日曬下，四重溪西瓜個頭較小，約在20台斤上下，但甜度和脆度佳；今年種植期在去年10月初受小犬颱風重創致面積減少，採收延後，年度促銷的西瓜節也因量少停辦。果農嘆雖突破往年每台斤不到20元的好價，但仍無法彌補減產的損失。