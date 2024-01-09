屏東燈節19日點燈 送龍光柵現小提燈

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導
屏東燈節本月19日登場，推出限量「龍光柵現」小提燈。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節本月19日登場，推出限量「龍光柵現」小提燈。圖／屏東縣政府提供

每年春節吸引大批人潮的屏東燈節，今年維持縣民公園、勝利星村、萬年溪等3大燈區，本月19日點燈至2月25日，總燈飾35組，主視覺呼應龍年將萬年溪幻化成水龍，主辦單位還推出限量「龍光柵現」小提燈，本月19日起陸續發送。

縣府表示，屏東燈節本月19日登場、燈期38天，下午5時30分至晚8時亮燈，縣民公園有13組燈飾，以打造「屏東天空之城」主題，將屏東獨有人文風采結合天空元素與奇幻故事，打造具特色的光影藝術，巨型主燈每日定時燈光展演，營造豐富視聽饗宴。

萬年溪燈區設置9組燈飾，以「無限之光」為主題，將蜿蜒綿長萬年溪比喻成傳統神話中的巨龍，以各式光影藝術裝置，呈現出巨龍神態。

勝利星村燈區以「春暖花開．文資綻放」為主題，設置13組燈飾，地點以勝利區、成功區、通海區及遺構公園為活動場域。

縣府指出，燈節配合龍年將萬年溪幻化成水龍，成為可以讓大地風調雨順的吉祥動物，帶領象徵3大燈區場域的燈籠緩緩升空，帶出飛龍眺望大地的氣勢。

燈節推出全國第1個動畫小提燈「龍光柵現」，燈籠印製水龍圖形，轉動可看到舞動的水龍，本月19、20日在縣民公園燈區限量發送。2月1日至4日在屏東、潮州火車站、竹田驛站、恆春轉運站、海口港看海美術館等處開放兌換索取。

屏東 燈飾 光影

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