2024屏東燈節19日登場 龍型主燈、限量動態提燈曝光

每年春節吸引大批人潮的屏東燈節，今年維持縣民公園、勝利星村、萬年溪等3大燈區，將於19日登場，點燈持續至2月25日，總燈飾約30組，活動主視覺呼應龍年將萬年溪幻化成水龍，推出限量「龍光柵現」小提燈，近日各區試燈讓先睹為快的縣民驚呼，「很期待！」另枋寮、新園等鄉鎮也將在同時間營造特色光環境呼應燈節，適合春節闔家出遊。

縣府表示，屏東燈節將於1月19日登場，燈期38天，下午5點半至晚上8點亮燈，以打造「屏東天空之城」主題的縣民公園有13組燈飾，將屏東獨有的人文風采結合天空元素與奇幻故事，打造出一座座極具特色的光影藝術裝置。此外，巨型主燈每日定時燈光展演，以華麗的聲光效果營造出豐富的視聽饗宴。

萬年溪燈區設置9組燈飾，以「無限之光」為主題，將蜿蜒綿長的萬年溪比喻成傳統神話中的巨龍，以各式光影藝術裝置，呈現出巨龍神態；勝利星村燈區以「春暖花開．文資綻放」為主題，設置13組燈飾，地點以勝利區、成功區、通海區及遺構公園為活動場域。