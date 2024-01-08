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高雄掀動漫IP熱 八金童愛節巨大史努比來助陣

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
「八金童愛節」安排5公尺高的史努比明星氣球與親子同樂，吸引逾2.5萬人。記者王昭月／翻攝
「八金童愛節」安排5公尺高的史努比明星氣球與親子同樂，吸引逾2.5萬人。記者王昭月／翻攝

動漫IP(吉祥物)近年化身大氣球，為城市帶來歡樂氛圍，高雄幾檔大型活動都引入民眾超愛的明星汽球，創造打卡熱潮，整座城市變得更友善輕鬆，日前在衛武營登場的「八金童愛節」，就打造5米高的巨大史努比氣球與親同樂，至少吸引逾2.5萬人，主辦單位預計年底再找尋更棒的IP，創造更多驚喜。

高雄去年度不僅演唱會經濟大爆發，也掀起動漫IP熱，8月間舉辦的「海洋派對」，即在愛河灣打造水樂園，導入最萌地主Line貼圖明星氣球「胖鯊魚鯊西米」、「蜜柑站長」和「貓貓蟲—咖波」的高雄聯萌組合等，整個愛河灣像座童樂世界。

每年年底的夢時代大氣球遊行，更是動漫IP年度盛會，除OPEN!家族成員、三麗鷗人氣明星，還有米飛兔、蛋黃哥、史努比與查理布朗、卡娜赫拉的小動物等，另有超人氣日本插畫IP貓福珊迪及時尚代表雪鈴兔波波。

這股IP熱延至今年元月，衛武營6日在「八金童愛節」又有人氣卡通人物「史努比」和查理布朗等卡通明星，小朋友最喜歡人氣角色波力、安寶和草莓姐姐，一起近距離互動。

創八艾斯藝術娛樂公司及太金國際公司聯手主辦的這場童愛節，打造屬於孩子們的奇妙世界，規畫各式遊戲區，手作體驗、馬戲團遊行嘉年華、魔術表演等，現場也邀請兒福聯盟一同參與，藉活動共同支持兒童福利，做公益。場內最大亮點是高達5米的巨大史努比氣球，大小朋友排隊搶拍、打卡，吸引至少2.5萬人！盛況不輸跨年。

史努比親子活動人分成功，主辦單位預計年底再接再厲，再找尋其他更棒的IP，規畫親子活動，為城市帶來歡樂。

「八金童愛節」安排5公尺高的史努比等明星氣球與親子同樂，吸引逾2.5萬人。記者王昭月／翻攝
「八金童愛節」安排5公尺高的史努比等明星氣球與親子同樂，吸引逾2.5萬人。記者王昭月／翻攝

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