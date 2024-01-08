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高雄車站遺構化身記憶牆版 留下歷史紋理述說故事

中央社／ 高雄8日電

隨2021年高雄驛帝冠式車站賦歸，代表高雄城市新願景啟動，當年為遷移局部切割拆除的車站牆體遺構，如今也以「歷史記憶牆面廊道」方式展示及保存於高雄車站東側綠園道上。

高雄市工務局今天表示，2002年為保留具有歷史及城市記憶的帝冠式舊高雄車站，將車站主體移往原址東南方82公尺處；當年遷移時局部切割拆除的車站牆體，現今也以「歷史記憶牆面廊道」方式展示及保存於復興一路西側鐵路綠園道上。

工務局新建工程處土木工程施工科表示，切割的9片牆體配置成4座組合結構，近日已完工，牆版規劃與綠園道作結合，展現牆版遺構歷史意義與日治時期構造及材料呈現，可提供民眾日常休憩空間，並強化在地連結，成為園道內新亮點。

新工處說明，舊牆版外觀保留當時拆除材料，去除後期表面漆面，展現原始樣貌、色澤，佇立綠園道上牆版，突顯周邊開闊無際藍天與盎然綠地景色。

另外，牆版背面設置鋼構扶壁，主要為結構及耐震安全考量，透過扶壁與牆版結合，鋼構線條與牆版開口可讓遊客看到自然光影隨時間變化，同時設置解說版加深遊客對於高雄車站發展歷程。

高雄車站於1941年完工啟用，因屋頂屋檐裝飾採日式「唐博風」設計，中間拱起兩側圓弧造形，形似皇帝帝冠而稱為帝冠式建築。80多年來見證高雄發展歷程，陪伴高雄走過日治時期、光復初期、工業起飛、城市轉型及鐵路地下化等階段。

高雄車站 材料

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