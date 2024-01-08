高雄黑竹牌厚片肉乾飄香43年 老闆年邁元月31日忍痛吹熄燈號

經營長達43年的高雄左營「黑竹牌」厚片肉乾，是Google評論4.5顆星的伴手禮名店，但元月31日將結束營業，業者在臉書粉專公告，原因是老闆年邁沒人接手，只好收攤，讓許多死忠饕客好好錯愕。

農曆春節即將到來，曾獲高雄伴手禮殊榮的黑竹牌卻要收攤！業者發文感謝長期支持的客人」，指因人力不足，決定1月31日結束營業，「下此決定的我們，也是萬分不捨」。

業者指出，長達40年的歲月，遇過許多很有趣、很熱情的客人，頻宣傳著黑竹牌的美味，因為有支持的評論，才讓他們有持續的動力。感謝與每位客人的相遇，不論舊雨新知，都謝謝你們，沒有你們，就不會有現在的黑竹牌。「雖然要說聲再見，仍期盼互相記得彼此，只要在心中偶爾想起我們的口味，記得某些互動的片刻，就是黑竹牌能帶給我們最好的禮物了」。

黑竹牌厚片肉乾，肉片約半公分厚，強調現烤現吃，烤起來鮮紅透亮，是高雄左營歷時40年的老牌伴手禮，傳出歇業消息後，網友好惋惜，有人留言「在香港每天想念這肉乾」、「這樣以後都不知道要吃哪家了」，也有網友說「缺人嗎？我可以去上班，不要收店啊」。