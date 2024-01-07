獨／元旦走訪高雄彌陀海岸光廊 遊客驚見「IM OUT」路標
高雄彌陀漁港海岸光廊近日新設「MI TUO 彌陀」裝置路標，卻有遊客在元旦走訪時發現，從這個路標從背後看竟變成「IM OUT」，讓他忍不住打趣說：「IM OUT，太強了，大過年的1月1號你就知道我出局了，真是好棒！」觀光學者建議，高市府可把握機會行銷，或許會像「彎腰郵筒」，成為網紅打卡景點。
高雄彌陀漁港曾獲多項評鑑獎項肯定，以絕美夕陽聞名，海岸光廊經過市政府改造後，更因為擁有親水木棧道、觀景台及彩繪防波堤等親子遊憩設施，成為喜愛觀賞海景的民眾必訪景點之一。
有網友說，他今年元旦在彌陀漁港海岸光廊發現一個「IM OUT」的奇特路標，繼續往前走幾步，看到路標的另一面，才發現是誤會了，因為這個路標是「MI TUO 彌陀，不是 IM OUT」。
記者今天來到彌陀漁港，在海岸光廊的出入口找到這個「MI TUO 彌陀」裝置路標。來自台中的旅客彭小姐說：「還蠻有趣的！」，因為從要從海岸光廊離開時，會經過「MI TUO 彌陀」的背面，從這個方向看過去英文字變成「IM OUT」其實還蠻合理的。
一名男遊客說，來彌陀漁港海岸光廊，主要是要到海邊玩耍，不會特別去看這個路標。另一名女遊客說，她原本沒注意到「MI TUO 彌陀」的路標背面讀起來會變成「IM OUT」，現在發現了，就會想拍照留念。
高科大觀光系助理教授黃永全說，現代數位行銷發達，彌陀海岸光廊的「MI TUO 彌陀」路標，會引發遊客想去那邊拍照、打卡，有機會成為新一個網紅景點，「就像彎腰郵筒，是被颱風吹歪，沒想到最紅的就在那個地方！」
黃永全表示，觀光景點只要是背後有一個有趣的故事，就可以做行銷，「市府可以把握這個機會！」至於在新年看到IM OUT，遊客可以用另一個角度去看，就是一個有趣的事件。
高市海洋局說，目前正辦理彌陀漁港海岸光廊夜間照明改善工程，並以彌陀翻譯英文MI TUO，來規劃裝置地標，供遊客拍照打卡紀念，目前設施尚未完工，後續調整完成後，正反面都會有不同文字，請民眾耐心等待，彌陀漁港將提供不一樣的夜間浪漫風貌。
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