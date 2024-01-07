強化交通樞紐東港轉運站啟用 屏縣府：將設墾丁轉運站

眾所期待下，屏東縣東港鎮船頭路與水源路口的東港轉運站今啟用，屏東地形南北狹長，大眾運輸的布建無法像都會區密集，在高雄捷運延伸屏東計畫目前尚可行性研究期末階段，東港轉運站啟用後成為連結屏東南北交通的重要樞紐。交旅處表示，後續將籌設墾丁轉運站、內埔候車亭，讓屏東交通更便捷。

屏東縣已設置屏東、潮州、水門轉運站，東港轉運站是縣內設立第四座轉運站，交旅處表示，現正籌設墾丁轉運站，預估經費1億692萬元，公路局在去年12月下旬核定公運補助計畫，將續提開發計畫及初步環計影響評估給墾管處審查；同步也籌設內埔候車亭，公路局在去年12月核定公運補助計畫，縣府爭取經濟部工業局2024年度城市美學計畫，預計今年底辦理招標作業。

今啟用東港轉運站是縣內第四座轉運站，縣長周春米、東港鎮長黃禎祥、議員林蔡鳳梅、許展維、劉孟君等人出席。交旅處表示，東港鎮位於屏東縣西部中段沿海、並緊鄰高雄市，「黑鮪魚故鄉」聞名，東港還有大鵬灣國家風景區和往返小琉球帶動的觀光人潮，並以每逢三年一科的東港迎王平安祭典而聞名。

交旅處指出，東港地區大眾運輸服務早不敷需求，為促進東港地區公共運輸發展，整合東港鎮據點，東港轉運站由縣府向交通部公路局爭取補助並自籌後，東港轉運站興建總工程經費約1.21億。

交旅處長黃國維說，東港轉運站啟用11席月台，整合21條路線，包含公路及市區客運、台灣好行與小黃公車路線，目前還有兩條新的市區客運路線籌備，分別是520（東港轉運站-捷運小港站）、608（東港轉運站-鹽埔漁港站）市區客運新路線，輔以轉運站旁設置YouBike及機車停車場，提供轉乘空間。

交旅處指出，東港轉運站內除售票、候車、公車動態資訊、公廁等基本設施外，也設置旅遊服務中心提供旅遊資訊服務，並配合「新南向」政策，設置男女穆斯林祈禱室，而營運廠商目前也已與速食店簽訂進駐意向書，往來旅客提供更舒適的候車需求。