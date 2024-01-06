影／金門馬拉松霧霾中開跑 跑友熱情不減7千多人參賽

第17屆金門馬拉松於今明兩天登場，首日由4公里健康休閒組和10公里的競賽組率先開跑，共有7千多名的民眾扶老攜幼參加，場面熱烈，現場人山人海，但不少跑者都說，美中不足的是今天空氣品質不佳、霧霾嚴重，跑在路上，宛如「行走的空氣清淨機」，老想咳嗽，有點不舒服；但也有人有點薄霧，跑起來蠻詩情畫意。

行政院政委張景森、教育部體育署副署長房瑞文、立委陳玉珍、金門縣副縣長李文良、路跑協會理事長郭國雄、連江縣副縣長陳冠人、縣府教育處長孫麗琪、金門體育會理事長唐麗輝等人在7點30分共同主持鳴槍，數千位民眾齊步跑，李文良在致詞時表示，本屆是第17屆，今年特別取諧音，邀大家「17 Running」一起跑步，因此特地將4公里及10公里組挪到了第一天，就是為了給跑者更好的賽道空間及賽道體驗。

緊接著登場的健康休閒健跑組及健走組的路跑，此次在賽事的規劃上，特別強調親子同跑，在輕鬆愉快氛圍下，出門散心運動，一起跑出健康；另外亮點還有，金門縣政府此次也邀請到陸軍金門防衛指揮部官兵弟兄，只見阿兵哥身穿7公斤重的全副武裝，喊著口號、踩著整齊劃一的步伐和民眾一同跑步，特別吸睛，一度讓現場引起不小的轟動，爭相與他們合照。

10公里組，經過2小時的競賽，男子組由來自台北的陳秉豐選手拔得頭籌，以34分54秒的成績奪下冠軍，第二名由選手林晨皓獲得34分56秒成績；第三名選手賴賢鴻則以35分16秒成績抵達終點；女子組則由同樣來自台北的張芷瑄選手以38分38秒奪下10公里組別的冠軍，第二名則由黎齊琪選手以40分42秒成績獲得，第三名則由在地的曾怡靜選手以40分50秒成績獲得。許多選手都表示，今天的天氣涼爽，跑起來十分舒適，對身體不會有太大負擔。