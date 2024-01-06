快訊

雙聯學位／2優勢比留學值得？海歸：獲得的國際觀無價

蔡政府喊供電穩 拿「備轉容量率」證明不缺電合理嗎？

這些大陸用語你會說嗎？他曝這2字「台灣人超愛用」 網尷尬：是真的

影／金門馬拉松霧霾中開跑 跑友熱情不減7千多人參賽

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
第17屆金門馬拉松今登場，此次邀請到陸軍金門防衛指揮部官兵參加路跑，只見阿兵哥身穿7公斤重的全副武裝，喊著口號、踩著整齊劃一的步伐和民眾一同跑步，特別吸睛。記者蔡家蓁／攝影
第17屆金門馬拉松今登場，此次邀請到陸軍金門防衛指揮部官兵參加路跑，只見阿兵哥身穿7公斤重的全副武裝，喊著口號、踩著整齊劃一的步伐和民眾一同跑步，特別吸睛。記者蔡家蓁／攝影

第17屆金門馬拉松於今明兩天登場，首日由4公里健康休閒組和10公里的競賽組率先開跑，共有7千多名的民眾扶老攜幼參加，場面熱烈，現場人山人海，但不少跑者都說，美中不足的是今天空氣品質不佳、霧霾嚴重，跑在路上，宛如「行走的空氣清淨機」，老想咳嗽，有點不舒服；但也有人有點薄霧，跑起來蠻詩情畫意。

行政院政委張景森、教育部體育署副署長房瑞文、立委陳玉珍、金門縣副縣長李文良、路跑協會理事長郭國雄、連江縣副縣長陳冠人、縣府教育處長孫麗琪、金門體育會理事長唐麗輝等人在7點30分共同主持鳴槍，數千位民眾齊步跑，李文良在致詞時表示，本屆是第17屆，今年特別取諧音，邀大家「17 Running」一起跑步，因此特地將4公里及10公里組挪到了第一天，就是為了給跑者更好的賽道空間及賽道體驗。

緊接著登場的健康休閒健跑組及健走組的路跑，此次在賽事的規劃上，特別強調親子同跑，在輕鬆愉快氛圍下，出門散心運動，一起跑出健康；另外亮點還有，金門縣政府此次也邀請到陸軍金門防衛指揮部官兵弟兄，只見阿兵哥身穿7公斤重的全副武裝，喊著口號、踩著整齊劃一的步伐和民眾一同跑步，特別吸睛，一度讓現場引起不小的轟動，爭相與他們合照。

10公里組，經過2小時的競賽，男子組由來自台北的陳秉豐選手拔得頭籌，以34分54秒的成績奪下冠軍，第二名由選手林晨皓獲得34分56秒成績；第三名選手賴賢鴻則以35分16秒成績抵達終點；女子組則由同樣來自台北的張芷瑄選手以38分38秒奪下10公里組別的冠軍，第二名則由黎齊琪選手以40分42秒成績獲得，第三名則由在地的曾怡靜選手以40分50秒成績獲得。許多選手都表示，今天的天氣涼爽，跑起來十分舒適，對身體不會有太大負擔。

值得一提的是，金門一早就出現霧濛濛的景象，原來是霧霾嚴重，空氣品質達紅色警示等級，主要污染物為PM2.5，有跑者就說，空氣太差，他們邊跑邊想咳嗽，不太舒服；另外，因為賽道規劃不佳，數度出現人車爭道的驚險場面，讓路過的駕駛與跑者都抱怨，讓他們等太久，大家火氣都很大。

第17屆金門馬拉松於今登場，首日由4公里健康休閒組和10公里的競賽組率先開跑，跑者陸續出發。記者蔡家蓁／攝影
第17屆金門馬拉松於今登場，首日由4公里健康休閒組和10公里的競賽組率先開跑，跑者陸續出發。記者蔡家蓁／攝影
第17屆金門馬拉松於今明兩天登場，首日由4公里健康休閒組和10公里的競賽組率先開跑，賽前貴賓與跑者熱身。記者蔡家蓁／攝影
第17屆金門馬拉松於今明兩天登場，首日由4公里健康休閒組和10公里的競賽組率先開跑，賽前貴賓與跑者熱身。記者蔡家蓁／攝影
第17屆金門馬拉松今登場，參賽者都可以參加抽獎，抽中跟體重等重的金門高梁酒。記者蔡家蓁／攝影
第17屆金門馬拉松今登場，參賽者都可以參加抽獎，抽中跟體重等重的金門高梁酒。記者蔡家蓁／攝影
第17屆金門馬拉松今登場，因為賽道規劃不佳，跑者與車輛都「卡住」，讓協助指揮的警察相當辛苦。記者蔡家蓁／攝影
第17屆金門馬拉松今登場，因為賽道規劃不佳，跑者與車輛都「卡住」，讓協助指揮的警察相當辛苦。記者蔡家蓁／攝影
第17屆金門馬拉松今登場，因為空氣品質不佳，到處看起來都霧濛濛的。記者蔡家蓁／攝影
第17屆金門馬拉松今登場，因為空氣品質不佳，到處看起來都霧濛濛的。記者蔡家蓁／攝影
第17屆金門馬拉松於今明兩天登場，首日由4公里健康休閒組和10公里的競賽組率先開跑， 行政院政委張景森（左四）、立委陳玉珍（左三）、金門縣副縣長李文良（左五）等人共同主持鳴槍。記者蔡家蓁／攝影
第17屆金門馬拉松於今明兩天登場，首日由4公里健康休閒組和10公里的競賽組率先開跑， 行政院政委張景森（左四）、立委陳玉珍（左三）、金門縣副縣長李文良（左五）等人共同主持鳴槍。記者蔡家蓁／攝影

金門 霧霾 空氣品質

延伸閱讀

揪甘心！陳福海就職週年餐會 捨辦桌改陪獨居老人用餐

金門馬拉松明年1/6、1/7登場 金門大橋將封橋3.5小時

影／金門立委抽籤 3人有備而來合照氣氛微妙

首屆金門縣社福盃健走 千人齊走嘉年華場面盛大

相關新聞

屏東營養午餐廚神爭霸戰結果出爐 潮州國小菜色脫穎而出奪冠

屏東縣去年10月首度舉辦國中小營養午餐創意料理比賽，每餐符合1人46元的營養午餐成本，入選12組團隊於決賽當天製作餐點，...

影／金門馬拉松霧霾中開跑 跑友熱情不減7千多人參賽

第17屆金門馬拉松於今明兩天登場，首日由4公里健康休閒組和10公里的競賽組率先開跑，共有7千多名的民眾扶老攜幼參加，場面...

「黑鮪魚故鄉」新都心漸成形 東港轉運站明啟用邁開一大步

繼屏東、潮州及水門轉運站後，屏東縣第4座分區轉運中心東港轉運站，上月27日試營運後明天揭牌啟用，整合21條路線，公路及市...

罰不怕！高市觀光局對無照營業「正旅館」強制斷水電

高市府觀光局繼去年對違法日租屋「85涵館」強制斷水斷電後，2024年開工首日再祭鐵腕，對前金區無照經營旅宿「正旅館」強制...

夜遊奇幻大津 探夜光森林

屏東縣高樹鄉、沿山185縣道大津瀑布，將變身絕美的夜光森林。屏東縣政府今年打造文化觀光品牌「奇幻大津」，1月23日至2月...

高雄龍虎塔新裝 挨批像靈骨塔

高雄知名景點龍虎塔，因年久失修，梁柱龜裂，不時掉水泥塊，去年6月展開維修，去年9月本報踢爆觀光局參賽景點照採用未施工美照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。