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罰不怕！高市觀光局對無照營業「正旅館」強制斷水電

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導
高市觀光局副局長孫春良（右）率員對無照營業的「正旅館」強制斷水電。記者王昭月／翻攝
高市觀光局副局長孫春良（右）率員對無照營業的「正旅館」強制斷水電。記者王昭月／翻攝

高市府觀光局繼去年對違法日租屋「85涵館」強制斷水斷電後，2024年開工首日再祭鐵腕，對前金區無照經營旅宿「正旅館」強制斷水電，是高市第2家強制斷水電的非法旅宿。高雄市觀光局長高閔琳表示，保障遊客住宿安全，高市府對非法經營旅宿業者絕對依法究辦、絕不寬貸。至農曆過年前如哄抬房價，也將逐房開罰1至5萬不等。

高市觀光局表示，為提供安全旅宿環境及住宿品質，觀光局持續嚴正執法，今年元旦隔日，即由副局長孫春良率警察、消防、工務、台電及自來水公司等執行小組到前金區非法旅宿「正旅館」強制斷水、斷電；這家業者無視先前裁罰仍持續無照營業。

高閔琳表示，觀光局去年針對連假及演唱會等大型活動加強旅宿業稽查管理，全市整體旅宿業非法營業案共裁罰116件、違規50件，罰金累計達1873萬元。其中八五大樓日租屋稽查頻度與次數最多，去年共查2126間房，查獲807間違法日租套房、225間房擴大營業。

觀光局表示，非法旅宿常於網路國際訂房平台刊登廣告，並以裝潢漂亮、價格便宜、或地段方便話術違規攬客，但均未通過消防及建物公安檢查，萬一衍生爭議，消費者往往求償無門，呼籲消費者慎選合法旅宿，切莫貪小便宜，訂房前可先至，「臺灣旅宿網」(https://taiwanstay.net.tw/)或洽詢觀光局(07-7409802)查訪，投宿時應查看業者是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌。

高閔琳另提醒，疫後高雄演唱會和大型活動接續舉辦，觀光大爆發，住宿需求大，今年觀光局自1月27日起及過年春節期間，將再迎回「黃色小鴨」，預計吸引大量觀光人潮，籲請旅宿業勿哄抬房價。即起至農曆過年間，觀光局將會合消保官加強稽查旅宿房價，查有超收情形將逐房開罰1到5萬元。

高市府觀光局會同警察局、消防局、台水、台電等單位至前金區非法旅宿強制執行斷水斷電。記者王昭月／翻攝
高市府觀光局會同警察局、消防局、台水、台電等單位至前金區非法旅宿強制執行斷水斷電。記者王昭月／翻攝

觀光局 住宿 高閔琳

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