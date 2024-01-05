「獻給旅行者365日」贈樂逸集團 佛光山盼點亮旅人人生

旅程中投宿飯店通常會在床頭櫃看到基督教聖經，已故佛光山開山宗長星雲大師生前發下弘願，也要讓旅人有機會透過書籍認識佛法，2014年於是誕生「獻給旅行者365日」一書，如今在全球已送出近200萬本，佛光山住持心保和尚今再致贈高雄樂逸集團200冊，盼點亮各地旅人的人生。

「獻給旅行者365日」贈書儀式今天在樂逸文旅舉辦，包括佛光山南屏別院住持妙樂法師、佛光山嘉義圓福寺住持覺禹法師、三好體育協會會長劉招明，中華古今人文協會監事長周學文及佛光會員與會。

佛光山住持心保和尚指樂逸集團執行長是佛光山南華大學傑出校友，因參與棒球隊與佛光山三好體育協會結緣，。因緣不可思議，星雲大師智慧弘法，以「獻給旅行者365日」這本書，讓旅人找到心靈的安慰、智慧與法喜，也看到源遠流長的中華文化，這次贈書給樂逸文旅，盼也能與全世界來住宿的旅人結緣。

樂逸文旅是以棒球主題旅宿，吸引許多歐美旅客住宿，樂逸執行長蔡肇洋說，疫情已過，觀光業復甦，很多投宿旅客來高雄，都會詢問如何去佛光山。過去飯店內只置放聖經，現在會多放「獻給旅行者365日」這本書，希望旅客感受到佛法的強大。

已故星雲大師總監修的「獻給旅行者365日」一書，涵蓋家訓、座右銘、勸世文、詩詞、歌曲等，收錄近 400 位作者、800 則作品，目前已發行15種國家語言，明年計畫再推出印尼文、葡萄牙語及緬甸文版本，免費提供全球各飯店旅館與旅人結緣。截2023年止，台灣超過1880家知名飯店陳列此書。