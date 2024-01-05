旗美九區步入超高齡社會 患者遺愛人間贈「及時雨」

高雄市美濃區吳其敏、吳林享娣夫婦的6位女兒，將對雙親的思念轉化為大愛，今天捐贈旗山醫院偏鄉復康巴士，希望能協助獨老、經濟弱勢者順利就醫。旗山醫院李永恒院長表示，旗美九區人口早已邁入超高齡社會，吳其敏、林享娣夫婦女兒們捐贈這台復康巴士，如同乾旱中的及時雨。

吳林享娣女士去年5月30日離開人世，生前有3個多月幾乎都在旗山醫院住院，6位女兒們非常感念醫院的醫護人員、神經內科蔡猷正醫師照顧。因此捐贈復康巴士，以紀念雙親在世時愛心付出、服務他人的精神，將善心永留人間。捐贈人表示爺爺也是醫師，父親少時未能繼續升學，從商在美濃開設新興百貨行，與妻子兩人勤儉持家、熱心助人，也經常捐款給學校。

旗山醫院李永恒院長表示，國家發展委員會預估，台灣將於2025年轉為「超高齡社會」，也就是每5位就有1位是65歲以上長者，而旗美九區人口早已邁入超高齡社會。因此吳其敏、林享娣夫婦女兒們捐贈這台復康巴士，如同乾旱中的及時雨，嘉惠偏遠地區需要就醫的長者、身障者、弱勢者，造福社會弱勢。

旗山醫院神經內科蔡猷正醫師表示，民眾因年紀漸增、神經退化性疾病或創傷，身體及心智能力逐漸退化，伴隨來的是行動不便、失能、失智等問題，因此醫療需求也逐漸增加，然而醫療資源無法到達有需求病人的家中，故此次捐贈車輛對旗山醫院醫療團隊和社區照護，有非常大的助益。