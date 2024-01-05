業者投資超低溫冷凍庫 屏東冷鏈加工超級艦隊成軍

為提供最新鮮的海洋水產與品質，「海之寶」集團旗下廣宏水產有限公司斥資新台幣5億7000萬元，在屏東東港鎮興建3600坪的超低溫冷凍庫今天舉行動土儀式。

屏東縣副縣長黃國榮到場祝賀表示，這項工程預計今年12月完工，屆時啟用後將結合「屏東縣漁業國際化冷鏈加工廠」，共同帶領全縣漁業邁向新的里程碑，創造最高產業價值。

黃國榮說，為提升屏東縣水產競爭力，縣府團隊將於今年興建「屏東縣漁業國際化冷鏈加工廠」，感謝「海之寶」集團在屏東投資超低溫冷凍庫，期盼公私部門協力，發揮漁獲產銷平衡機制，推動整體漁產運銷遠距離、低接觸經濟模式，強化物流產銷協調能力，讓屏東水產業邁向世界舞台。

黃國榮舉濟部最新統計，截至民國112年10月屏東縣營利事業銷售額累計已達新台幣4383億元，成長率排名全國第6，顯見屏東縣經濟前景看好，未來縣府團隊將持續積極招商並協助產業投資，歡迎更多企業一同深耕屏東。

對於「海之寶」設廠的超低溫冷凍庫效益，屏東縣城鄉發展處表示，可使魚體中心溫度達到完全凍結狀態，確保魚肉品質外，也是屏東縣水產業發展重要關鍵。此外，響應國家節能減碳目標，整廠設備及產線均具備智慧技術元素及智慧化功能，符合「5+2創新領域」，並取得經濟部中小企業加速投資行動方案核准在案。