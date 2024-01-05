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高市京城建設花14年都更 博愛大樓社宅將由貧民窟華麗轉身

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄博愛大樓舊址花14年整合更新，京城建設將建地下6樓，地上33樓超高大樓，一新當地景觀。記者王昭月／攝影
高雄博愛大樓舊址花14年整合更新，京城建設將建地下6樓，地上33樓超高大樓，一新當地景觀。記者王昭月／攝影

高市中正一路社宅「博愛大樓」原供低收入戶承租或購入，但由於屋齡57年，年久失修，被外界視為都會中的「貧民窟」，2008年高雄市政府公告為更新地區，在地知名京城建設耗時近14年整合，去年5月終於高雄市都發局核定實施，近期將動土，未來會興建33層超高住宅，規畫479住戶，總銷逾110億，為南高雄地區再添地標。

高雄「博愛大樓」由貧民窟翻身為指標大樓住宅，最近成為地方熱門話題，背後都市更新的整合歷程，卻不足對外人道。博愛大樓位在中正路與福德一路口，民國55年由高雄市社會局興建為社會住宅，建物至今已57年，年久失修，老高雄人的印象是「貧民窟」。

2008年高雄市政府公布將博大樓列為更新區，由京城建設進行整合，5年後通過都市計畫，但由於當地除社宅尚有零星私地，整合過程十分棘手，兩次送案，2022年5月獲得高雄市都發局的核定實施，前後歷時14年。京城集團發言人周敬恆透露，都更花費的心力不是三言兩語可道盡，未來將建33層高樓，在南高雄超高大樓屈指可數，可望替都市更新盡一分心力。

「博愛大樓」基地所在的中正路，早年是高雄金融街，隨商業重心北移，一度沒落，但近年包括興富發及京城等建設集團投入都更，重新綻放活力，博愛大樓旁即有捷運站，生活機能不可同日而語。

高雄市都發局表示，博愛都市更新案分南北兩區域，北側早年是供低收入戶租購的平價社宅；劃定更新地區後，京城建設花7年整合南側20多名地主，2021年提出變更事業計畫報告，2022年5月核定實施，新建的大樓規畫479戶中上坪數房宅，預計2029年完工。此建案也將延續綠廊環境、都市防洪及降低都市熱島等綠建築設計，預計取得銀級標章。

博愛大樓社宅早年供低收入戶承租或購入，被喻為「貧民窟」，經京城建設費力整合，將翻身為超高指標大樓。圖／高雄市都發局提供
博愛大樓社宅早年供低收入戶承租或購入，被喻為「貧民窟」，經京城建設費力整合，將翻身為超高指標大樓。圖／高雄市都發局提供

高雄市 都市更新 社宅

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