獨／尷尬...高雄龍虎塔變裝挨酸像「靈骨塔」 觀光局：仿這國作法

高雄知名景點龍虎塔，因年久失修，梁柱龜裂，還不時掉水泥塊，後展開維修，去年9月遭本報踢爆觀光局參賽景點照採用未施工美照，現狀卻是四周鷹架、罩住綠網，龍虎還戴口罩，圖文明顯不符；近日又傳觀光局為遮住醜醜鷹架，花錢將龍虎塔變裝，新裝卻挨酸如靈骨塔；觀光局回應指，是參考法國巴黎聖母院維修古蹟作法，廟方也認同。

蓮池潭龍虎塔已整修1年，四周都是鷹架和砂網，但高市觀光局去年卻將整修中的龍虎塔報名參賽交通部「觀光亮點獎票選」，獲第4名晉級決選，去年9月本報踢爆，當時龍虎塔已整修滿一年，施工中，四周搭滿鷹架和覆蓋紗網，觀光局卻以龍虎塔「完美如初」的美照參賽，連去年初登上匈牙利最大旅遊雜誌世界旅行家的封面照也是龍虎塔「生龍活虎」的原始照。

對於力推整修中的龍虎塔參加中央觀光亮點評選一事，觀光局當時指，知名龍虎塔只是蓮池潭景點之一，龍虎塔屬民間廟產，因歷史已久，考量遊客安全、參觀品質和永續發展，市府正積極協助廟方進行結構補強，預計在2025年上半年可以完成。

但有讀者爆料，龍虎塔換新裝，花了10餘萬元，外觀呈現卻比單純鷹架照還不如，記者走訪現場，有民眾指，「原以為龍虎塔變鞭炮或油筒咧」；有民眾則批評，今年是生肖中的龍年，卻把龍虎塔外觀弄成像「靈骨塔」，很無言；對街商家指出，那是寺廟在修建龍虎塔，但觀光局似乎有意見，前兩天找人來弄成這樣；對於變裝後的容貌，商家尷尬指，「好看不好看，只有觀光客知道」。

觀光局指出，龍虎塔位於蓮池潭風景區中，是高市最重要地標之一；為免長達一年工影響遊客到訪拍照及打卡需求，因此參考法國巴黎聖母院及加尼葉歌劇院等歐美古蹟修復或建築工區美化做法，以一比一原圖輸出龍虎塔照片，用以美化整體施工鷹架綠色防塵網景觀。

觀光局表示，因受限龍虎塔自身結構元素多樣複雜，包括塔身、密檐、抖拱，以及建築物周邊的曲橋、位於水面等，無法全面覆蓋施掛，以虛實相映的視覺手法呈現，但所屬慈濟宮陳聖仁主委亦表示認同。