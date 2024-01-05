高雄輕軌月台高過列車 輪椅族難行

高雄輕軌路網成圓元旦風光通車，載客量增約35%，但有身障者卻遇到列車與月台出現高低差，輪椅無法進出，還有乘客抱怨月台驗票機螢幕會反光，用手機刷QR Code時很難感應成功，一刷再刷非常尷尬，高捷表示，因為元旦乘客太多，導致列車與月台有高低差，造成輪椅族不便，會檢討列車自動調整底盤的係數，驗票機螢幕也會優化。

高市議員陳美雅表示，民眾反映輕軌有高低差等很多問題，甚至下了輕軌，周邊的人行道也破舊不搭，這些細節都沒有完全做好，市府則對外標榜高雄有很好的大眾運輸建設，但是像高低差這麼低級錯誤怎麼會犯呢？

讀者向本報反映，以前媽媽坐輪椅搭輕軌，倒退就能出車廂，元旦路網成圓後，月台竟高過列車，不拉高輪椅一定出不去，從駁二兩個站到西子灣、壽山公園、文武聖殿站，鼓山區公所站都一樣，「滿離譜的」。究竟是人多超載？還是軌道下沉？讓輪椅族上下列車變得如此困難，司機員也說以前從未碰過。

「輕軌元旦後載客量明顯上升，1月2日載客2萬3千多人，成長約35%」，高捷表示，每列輕軌5個車廂滿載250人，但民眾若發現車廂太擠，會自動不上車，所以不會有超載情況，不過路網成圓後，確實接獲輪椅族反映月台與列車有高低差，對輪椅旅客造成的困擾，會檢討並調整相關係數改善。

除了輪椅族難以上下輕軌，有乘客也發現，月台驗票機的螢幕會反光，用手機刷QR Code時很難一次就感應成功，一名女乘客感嘆，自己一刷再刷，別人不尷尬，自己都覺得尷尬。另也有發現驗票機螢幕上字幕因反光難以辨識，刷卡頻「卡關」。

記者直擊輕軌愛河之心站，發現一名陳先生與友人刷好幾次才成功。莊小姐表示，驗票機遇到強光照射時段，螢幕會逆光，手機掃QR Code也難一次就感應成功。陳先生更說，一刷再刷，會造成後方排隊壅塞。一名香港乘客也碰到同樣問題。高捷公司說，目前是試營運階段，會蒐集乘客使用經驗進行優化改善，驗票機螢幕反光問題已研擬改善。