影／數十人秘境泡野溪溫泉慘上吐下瀉…網疑因有人排遺 高市衛生局回應

高雄桃源區的十三坑野溪溫泉有人間秘境之稱，卻有網友爆料元旦連假期間此地露營泡湯，返家後卻上吐下瀉，並指已知有20、30位，非同團吃不同食物的遊客發病，有網友質疑有人在附近大小便，致水質遭汙染。高市衛生局今指，尚未接獲相關通報，一旦接獲通報，會立即展開調查。

有網友在《台灣溫泉探勘網》臉書社團PO文表示，「跨年十三坑大爆滿，疑似水源受到污染，已知20-30位出現頭暈噁心、上吐下瀉、發燒等症狀」，並強調「不同團、不同食物，目前統計至少5-6團，有些團食物食用前都還是保冰狀態，食物中毒或不新鮮可能性低」，還有誰也中獎的嗎？

這篇留言引發網友討論，有網友說「上吐下瀉+1」、「我團4人2人中，紮營在大池旁邊」、「通常是人的排遺殺傷力最大，最大可能是在池邊大小便」、「大家集中一池泡湯，一人帶病毒、全部中獎」、「跨年爽泡溫泉，2024開春崩潰泡馬桶」、「畢竟人的道德有高低，在溫泉區排遺要自己跑到下游處，別在上游」。

對此，林業及自然保育署屏東分署六龜工作站主任洪國棟表示，十三坑野溪溫泉為天然溪谷環境，遊客停車後，需步行約2至3小時才能到達，該地屬於自然環境，沒有管制人員進出，也無收費，因此屏東分署不會針對天然環境中的溫泉進行水質檢測，呼籲遊客共同維護自然環境。

高市衛生局今表示，臨床醫師於專業診斷治療過程，若發現疑似有感染或食物中毒，會依法通報衛生局，但衛生局目前未接獲相關通報，若接獲通報會立即啟動調查程序。民眾如果有身體不適症狀，請盡速就醫，並具體敘述活動史、接觸史、旅遊史與群聚史。