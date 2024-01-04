影／數十人秘境泡野溪溫泉慘上吐下瀉…網疑因有人排遺 高市衛生局回應
高雄桃源區的十三坑野溪溫泉有人間秘境之稱，卻有網友爆料元旦連假期間此地露營泡湯，返家後卻上吐下瀉，並指已知有20、30位，非同團吃不同食物的遊客發病，有網友質疑有人在附近大小便，致水質遭汙染。高市衛生局今指，尚未接獲相關通報，一旦接獲通報，會立即展開調查。
有網友在《台灣溫泉探勘網》臉書社團PO文表示，「跨年十三坑大爆滿，疑似水源受到污染，已知20-30位出現頭暈噁心、上吐下瀉、發燒等症狀」，並強調「不同團、不同食物，目前統計至少5-6團，有些團食物食用前都還是保冰狀態，食物中毒或不新鮮可能性低」，還有誰也中獎的嗎？
這篇留言引發網友討論，有網友說「上吐下瀉+1」、「我團4人2人中，紮營在大池旁邊」、「通常是人的排遺殺傷力最大，最大可能是在池邊大小便」、「大家集中一池泡湯，一人帶病毒、全部中獎」、「跨年爽泡溫泉，2024開春崩潰泡馬桶」、「畢竟人的道德有高低，在溫泉區排遺要自己跑到下游處，別在上游」。
對此，林業及自然保育署屏東分署六龜工作站主任洪國棟表示，十三坑野溪溫泉為天然溪谷環境，遊客停車後，需步行約2至3小時才能到達，該地屬於自然環境，沒有管制人員進出，也無收費，因此屏東分署不會針對天然環境中的溫泉進行水質檢測，呼籲遊客共同維護自然環境。
高市衛生局今表示，臨床醫師於專業診斷治療過程，若發現疑似有感染或食物中毒，會依法通報衛生局，但衛生局目前未接獲相關通報，若接獲通報會立即啟動調查程序。民眾如果有身體不適症狀，請盡速就醫，並具體敘述活動史、接觸史、旅遊史與群聚史。
衛生局提醒，調理食品應謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」之五要原則，飲水需煮沸，以免感染致病菌或毒素。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言