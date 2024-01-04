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影／數十人秘境泡野溪溫泉慘上吐下瀉…網疑因有人排遺 高市衛生局回應

聯合報／ 記者蔡世偉吳慧芬／高雄即時報導
有網友表示看見不少人就近在十三坑野溪溫泉的水源上游彩壁區如廁，懷疑水源遭汙染是肇事主因。圖／陳宏合提供
有網友表示看見不少人就近在十三坑野溪溫泉的水源上游彩壁區如廁，懷疑水源遭汙染是肇事主因。圖／陳宏合提供

高雄桃源區的十三坑野溪溫泉有人間秘境之稱，卻有網友爆料元旦連假期間此地露營泡湯，返家後卻上吐下瀉，並指已知有20、30位，非同團吃不同食物的遊客發病，有網友質疑有人在附近大小便，致水質遭汙染。高市衛生局今指，尚未接獲相關通報，一旦接獲通報，會立即展開調查。

有網友在《台灣溫泉探勘網》臉書社團PO文表示，「跨年十三坑大爆滿，疑似水源受到污染，已知20-30位出現頭暈噁心、上吐下瀉、發燒等症狀」，並強調「不同團、不同食物，目前統計至少5-6團，有些團食物食用前都還是保冰狀態，食物中毒或不新鮮可能性低」，還有誰也中獎的嗎？

這篇留言引發網友討論，有網友說「上吐下瀉+1」、「我團4人2人中，紮營在大池旁邊」、「通常是人的排遺殺傷力最大，最大可能是在池邊大小便」、「大家集中一池泡湯，一人帶病毒、全部中獎」、「跨年爽泡溫泉，2024開春崩潰泡馬桶」、「畢竟人的道德有高低，在溫泉區排遺要自己跑到下游處，別在上游」。

對此，林業及自然保育署屏東分署六龜工作站主任洪國棟表示，十三坑野溪溫泉為天然溪谷環境，遊客停車後，需步行約2至3小時才能到達，該地屬於自然環境，沒有管制人員進出，也無收費，因此屏東分署不會針對天然環境中的溫泉進行水質檢測，呼籲遊客共同維護自然環境。

高市衛生局今表示，臨床醫師於專業診斷治療過程，若發現疑似有感染或食物中毒，會依法通報衛生局，但衛生局目前未接獲相關通報，若接獲通報會立即啟動調查程序。民眾如果有身體不適症狀，請盡速就醫，並具體敘述活動史、接觸史、旅遊史與群聚史。

衛生局提醒，調理食品應謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」之五要原則，飲水需煮沸，以免感染致病菌或毒素。

跨年期間許多民眾前往高雄寶來溪上游的十三坑野溪溫泉泡湯、露營。圖／陳宏合提供
跨年期間許多民眾前往高雄寶來溪上游的十三坑野溪溫泉泡湯、露營。圖／陳宏合提供

衛生局 溫泉 食物中毒 元旦連假 跨年 水質

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