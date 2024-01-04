支持芭蕾創作演出平台！《點子鞋》為台灣編創優秀作品

高雄城市芭蕾舞團創作芭蕾《2024點子鞋 Dance Shoe》，1月6、7日將在台北國家兩廳院實驗劇場演出，1月20日在高雄市文化中心至善廳登場。藝術總監張秀如表示，國內現代舞團雖如雨後春筍，芭蕾環境仍非常狹窄，希望藉由《點子鞋》芭蕾創作展演平台，以專業的製作為台灣芭蕾環境編創出更多優秀作品。

「《點子鞋》是一個理想。」張秀如說，《點子鞋》Dance Shoe首創於2004年，「點子」取Dance的諧音，也代表無限創意，「鞋」因芭蕾舞者演出幾乎都穿鞋。高雄城市芭蕾舞團不但要傳承古典芭蕾的技巧與展演品質，創作更是注入舞團新生命力的重要計畫。20年來已有47位編舞者，為《點子鞋》編創了107個作品，是國內具指標性重要的專業芭蕾創作演出平台。

《2024點子鞋》參與演出的優秀舞者，包括葉麗娟、夏嘉徽、許佳蓉、劉諭萱、黃筱哲、賴明玥、陳宣伶、陳姿帆、侯妍君、賴宇廣、利孟潔等，以舞技與情感來詮釋編舞者創意的芭蕾作品。

編舞者簡麟懿的作品《被囚禁的女王｜The Captive Queen》，與西貝流士第48號作品〈Vapautettu Kuningatar〉同名，故事描述一位被囚禁在荒山城堡上的公主，最終被尋覓及解放，也以此作品向戰爭下的每個人民獻上敬意。