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高雄輕軌成圓 首個上學日塞爆

聯合報／ 記者吳慧芬蔡銘翰／高雄報導
高雄輕軌路網成圓後，放學時許多學生搭輕軌返家、人潮相對擁擠。記者蔡銘翰／攝影
高雄輕軌路網成圓後，放學時許多學生搭輕軌返家、人潮相對擁擠。記者蔡銘翰／攝影

高雄輕軌元旦起路網成圓，前天歷經首個上學日，傍晚放學期間，許多學生都搭輕軌返家，候車亭大排長龍，車廂滿滿滿、許多學生擠不上車、只能等下一班，建議「加掛車廂」；高捷表示，每列輕軌列車車廂採一體成型，無法加掛車廂，未來會研議是否增購列車。

網友在臉書貼文，指前天傍晚放學時，輕軌樹德家商站候車亭學生排成長長人龍，輕軌列車進站，但車廂裡已擠滿了人，僅排在前頭學生上車，其他學生只能目送列車離開。

部分網友建議，「車廂太少了，尖峰時刻應該多掛幾節車廂」、「夏天會熱爆」、「列車應該加密班距」，也有網友說，「感覺變校車，現在學生真幸福」。

記者昨實地觀察，樹德家商站放學時間人潮的確不少，但沒有網傳影片擁擠，利用輕軌通勤的學生則表示，輕軌每10分鐘1班的車距確實有點長，但以往公車等待時間更長，因此輕軌對於放學返家更方便。

高捷表示，每列輕軌列車都有5節車廂，屬於一體成型，沒有辦法加掛車廂，營運班距為尖峰10分鐘、離峰15分鐘，至2月25日前都採刷卡，但不收費方式。

高捷說，輕軌受學生熱烈支持讓人驚喜，相關班距是否加密及是否增購列車，高捷公司將視未來運量成長情況，與高市府捷運局討論。

高雄輕軌 車廂

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