高市環局清潔員有備取還招臨時員 惹議

高雄市環保局招考清潔隊臨時人員，議員質疑採先面試、後筆試「開後門為特定人士量身訂做」，且3年前清潔隊員甄選仍有大批備取人員未進用，卻又甄試臨時人員，排擠備取人員工作機會。環保局指出，臨時人員如不適任可隨時解約，與正式隊員不同，先面試是了解是否具備臨時人員的基本條件，避免筆試通過後才被刷下，恐疑慮更大。

環保局指出，3年前招考的是正式清潔隊員，月薪加上清潔獎金可達4、5萬元，招考採先體能測試再筆試，這次首度大規模的招考臨時人員，為基本薪資，與清潔隊員的性質不同，臨時人員如不適任隨時可解約，工作要求也不盡相同，不會影響清潔隊備取人員的權益。

市議員陳麗娜昨舉行記者會指出，環保局招考清潔隊臨時人員，本月面試、下月筆試，預計正取129名及備取71名，招考採先面試、再筆試的作法令人不解，不考體能測驗，而是先以面試選出400名進入筆試，面試時如果成績相同，就依「工作配合度」分數高低排序，這樣由面試官定生死的遊戲規則公平嗎？

陳麗娜指出，環保局3年前才招考清潔隊員，當時正取172名、備取678名，許多備取者一直苦等通知遲未進用，卻看到環保局大動作招考人員，「正式的沒補上，臨時的先上位！」

1名清潔隊員備取者不平的說，當年7千多人參加甄選，第一關體能測驗扛著沙包奔跑，通過才能筆試，拚死拚活才獲得備取資格，但期限至今年12月31日如仍未進用者就喪失資格，預估到今年底還有100多人補不上，為何環保局就迫不及待招考臨時人員？

陳麗娜要求環保局取消備取資格到今年底期限，讓備取者都能陸續補上，另外，備取者在等待過程中，如有意願可優先擔任臨時人員。

環保局表示，臨時人員招考採先先面試、後筆試，是先了解應試者是否具備臨時人員的基本條件，包括資歷、工作配合度、溝通應對及反應能力等，第1階段通過人數為錄取人數的2倍，若採先筆試再面試，恐會有人認為筆試成績高，面試卻被刷下來，產生更大疑慮，至於議員的訴求，因3年前招考簡章有公告，無法任意變更，為顧及公平性，也歡迎備取者參加臨時人員招考。