年節大掃除當心 屏縣環保局提醒回收高壓容器注意四步驟

農曆春節前夕，民眾展開年末除舊布新大掃除，屏東縣政府環保局提醒民眾，清理垃圾應落實垃圾分類後再排出，針對具危險性物品，如高壓容器等物品，做好四步驟，「完、包、警、收」避免因殘留易燃氣體，造成意外。

屏東縣府環保局表示，屏東縣前年在中秋節期間檢查民眾排出垃圾袋，有2%比例混入高壓容器，環保局與各鄉（鎮、市）清潔隊，除辦理回收兌換、宣導，採取多路線密集「破袋檢查」，去年中秋及國慶連假期間民眾排出垃圾中，夾帶高壓容器的比例已降至0.8%，但只要垃圾中還有高壓容器，即使比例再低，仍舊無法完全排除意外發生風險。

環保局表示，日常生活常見卡式瓦斯爐瓦斯罐、定型液、防曬噴霧、髮膠噴霧、殺蟲劑、噴漆等均為高壓瓶罐，屬環境部公告的資源回收容器類，此類瓶罐回收時若瓶內殘留易燃氣體、液態燃料或有機溶劑，容易因機器擠壓、摩擦產生火花造成燃燒、爆炸之意外。

環保局提醒，民眾回收高壓容器時應牢記「完、包、警、收」4口訣，意即高壓容器回收前應「確認用完」，若瓶罐內有殘留少許易燃氣體或有機溶劑，應找空曠處將內容物排空，切勿自行戳洞以免發生危險；回收時應「獨立打包」並在袋子上「加註警語」提醒袋子內回收物品為高壓瓶罐，再「交給資收」。另營業店家如有大量未售罄或過期高壓瓶，可通知販售廠商逆向回收，交付製造廠商進行妥適處理。

環保局表示，去年新北、嘉義市皆有發生垃圾車作業過程發生車斗冒煙失火甚至爆炸，事後研判皆與民眾丟棄垃圾中含高壓容器等危險物品有關。

屏東縣政府環保局呼籲，春節前居家環境打掃時，清除垃圾應力行垃圾分類，並謹記高壓容器「完、包、警、收」正確回收4步驟，保護倒垃圾民眾也保護第一線清潔隊員的安全。