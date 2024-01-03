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影／首個上學日被塞爆了...高捷：謝謝支持輕軌 但無法加掛車廂

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
昨是高雄輕軌路網成圓後首個上學日，放學期間候車亭擠滿學生。圖／翻攝臉書社團高雄大小事
昨是高雄輕軌路網成圓後首個上學日，放學期間候車亭擠滿學生。圖／翻攝臉書社團高雄大小事

高雄輕軌元旦起路網成圓，昨歷經首個上學日考驗，果真塞爆了，有網友拍下昨傍晚放學期間，輕軌候車亭大排長龍，車廂滿滿滿、許多學生根本擠不上車，只能等下一班，喊「加掛車廂」，對此，高捷表示，每列輕軌列車均有5節車廂，採一體成型，沒有辦法加掛車廂，未來會再研議是否增購列車。

有網友在臉書社團「高雄大小事」PO出昨傍晚放學期間在輕軌樹德家商站的影片，只見學生在候車亭排成長長人龍，過了一會兒，輕軌列車進站，但車廂裡裡面已擠滿了人，僅幾個排在前頭學生，擠上了車，其他在候車亭排隊的學生，只能目送列車離開。

原PO加註說明，「輕軌成圓大順路通車第一個上課日，放學後搭輕軌的樹德家商，學生擠不上車，因車箱已被上游高雄高工的學生擠滿了，只好等下一班。」

有網友說，「車廂太少了，尖峰時刻應該多掛幾節車廂」、「夏天會熱爆」、「列車應該加密班距」，也有網友說，「感覺變校車，現在學生真幸福」、「光看到學生踴躍搭乘，這就對了」、「捷運方便了，未成年騎機車的少了」。

對此，高捷表示，每列輕軌列車都有5節車廂，屬於一體成型，沒有辦法加掛車廂，營運班距為尖峰10分鐘、離峰15分鐘，至2月25日前都採刷卡，但不收費方式。

對上下學尖峰時間，輕軌被塞爆了，高捷指，輕軌受到學生這麼熱烈的支持，也是有點驚喜。相關班距加密，及未來是否增購列車，高捷公司會繼續看未來運量成長情況，與高雄市政府捷運局積極討論。

昨是高雄輕軌路網成圓後首個上學日，放學期間學生塞滿車廂，甚至上不了車。圖／翻攝臉書社團高雄大小事
昨是高雄輕軌路網成圓後首個上學日，放學期間學生塞滿車廂，甚至上不了車。圖／翻攝臉書社團高雄大小事
昨是高雄輕軌路網成圓後首個上學日，放學期間學生塞滿車廂，甚至上不了車。圖／翻攝臉書社團高雄大小事
昨是高雄輕軌路網成圓後首個上學日，放學期間學生塞滿車廂，甚至上不了車。圖／翻攝臉書社團高雄大小事
昨是高雄輕軌路網成圓後首個上學日，放學期間學生塞滿車廂，甚至上不了車。圖／翻攝臉書社團高雄大小事
昨是高雄輕軌路網成圓後首個上學日，放學期間學生塞滿車廂，甚至上不了車。圖／翻攝臉書社團高雄大小事

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