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貓鼻頭公園衝人氣 續辦免費入園

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
被譽為「大自然地理教室」的墾丁國家公園貓鼻頭風景區，墾管處決定免費入園再延長1年，今年元旦連假觀光依舊冷清。記者潘欣中／攝影
被譽為「大自然地理教室」的墾丁國家公園貓鼻頭風景區，墾管處決定免費入園再延長1年，今年元旦連假觀光依舊冷清。記者潘欣中／攝影

屏東墾丁國家公園鵝鑾鼻和貓鼻頭公園觀光客，9年前分別創下176萬、264萬驚人紀錄，後因疫情人數驟減，去年由谷底回升至34、17萬人次；墾管處去年在貓鼻頭試辦免費入園、今年續辦，並表示停工5年的鵝鑾鼻新賣場工程，將重新設計並爭取經費修繕老舊賣店。

貓鼻頭公園原只收停車費不收門票，開放陸客來台旅遊成為必遊景點，2015年創下264萬人入園紀錄；墾管處以價制量，隔年5月收費每人30元，當年降至146萬人，陸客禁台令後又遇疫情，前年剩14萬人，去年試辦免費入園，小幅回升至17萬人。

陳姓攤商說，貓鼻頭有崩崖、壺穴、礁柱、層間洞穴等奇特海岸景觀，被譽為「大自然地理教室」，從人氣景點變門可羅雀，不只攤商收入銳減，周邊餐廳、民宿等商業經濟都受衝擊。因園區迷你，建議開放海岸並延伸步道和增設景觀平台。

鵝鑾鼻公園是墾丁招牌景區，墾管處2107年斥資1.2億元改建老舊賣店，隔年施工意外發現貝製器具和石棺，因文資法規定停工，攤商抱怨，門面被考古工地圍籬封住長達5年，現有賣店老又舊，遊客看了都搖頭。

墾管處說，貓鼻頭延伸遊園步道和增設觀景平台，將在遊客安全前提規畫；鵝鑾鼻公園因挖到史前文物停工的新賣場工程，今年重新規畫設計並向中央爭取經費，老舊賣店修繕也規畫中。

墾管處 疫情 陸客

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