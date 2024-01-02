為高雄輕軌成圓曾向自救會下跪 林欽榮︰用真誠說服

高雄輕軌昨天成圓通車，市長陳其邁爆料在與地方溝通過程中，副市長林欽榮曾向自救會下跪。林欽榮今天在市府受訪表示，這是3年前的事，他是用真誠來說服自救會，傾聽他們的聲音，感謝能夠給市府一些支持，那天幾乎是喜極而泣。

高雄市長陳其邁昨在輕軌成圓典禮上哽咽，指2020年9月他補選上市長，派副市長林欽榮去與反對輕軌的美術館自救會成員懇談，「沒想到懇談結果是他跪下去，他用誠意、用專業來說服美術館居民。」輕軌成圓也要謝謝林欽榮。

林欽榮表示，這已經是3年多前過往的事，他是工程出身，又身為副市長，市長第一個交付的任務定要使命必達。往事已矣，到現在已跟這些自救會團隊成為好朋友。因為第一是傾聽他們的聲音；第二他也徵得市長的授權，路線不變，路型可以改變，在這樣的結構裡面，真誠感謝他們能夠讓市府試一試，讓直球能夠對決，同時也能夠容納他們的聲音。

林欽榮說，當時自救會到處都貼了抗議牌子，對剛剛就任的市府新團隊，完全採取不信任的態度，而且同時輕軌已經2年多delay了，累積了不滿意，市府一一的拆解。他覺得應該同理心，也在市長授權之下，用真誠跟他們說服，然後也獲得他們給的一點支持、力量。他把電腦模擬都給自救會看，所以那天幾乎也是喜極而泣，我就拜託他們能夠給一點支持，就這樣一個結構。

林欽榮表示，輕軌成圓不是某一個人的努力，是市長的堅持，他奉派去協調，今天能夠成就都是高雄市民跟工程團隊努力。還有很多後續的交通微調，市府都會繼續處理，高雄加油！

陳其邁表示，下跪的事不是林告訴他的，是自救會說的。他是過了幾個月後，跟自救會成員在一起的時候，聽說某年某月某日發生了一件事情，自救會很感動，林副請自救會給一次機會，讓市府做做看，用專業說服他們。