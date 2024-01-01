【重磅快評】高雄跨年夜「亮刀」事件 好險未釀重大傷害

全台好多個跨年夜場子可能以高雄夢時代那場最引人注意，因為十萬多人的場子傳出有人疑似亮刀事件，讓跨年活動有驚小險的低空過關；不敢想像再幾分鐘場面惡化，萬一衍生踩踏、推擠事件會造成多大的傷亡。幸而現場騷亂約僅七分鐘，沒有爆發；二分鐘後恢復秩序，演出繼續。

事後調查，高雄昨晚的推擠傷害幾乎一觸即發；當檯上喊出「有人亮刀」，觀眾紛紛欲逃離現場，像潮水一樣湧出，觀眾被人潮推擠、倒著走、腳懸空，幸而只有三十多人碰撞、瘀青，沒有更嚴重的群眾受傷事件。稍後高市府、市警局趕緊出面淡化一度緊張的現場，稱警方已控制住，沒有傷亡，但事情的完整細節至今仍掌握有限。

高市府得以淡化處理或許是老天保佑，但若不藉此檢討、汲取教訓，其實並不恰當。要知道近幾年的群眾踩踏事件如二〇一四年底上海外灘跨年踩踏釀生重大傷亡、前年萬聖節韓國梨泰院一五九死的空前不幸，事件從發生到釀成慘劇只有短短幾分鐘，尤其大型群眾聚集的場合，一旦有什麼風吹草動，群眾沒有理性思考的時空，只能以動物性的求生本能逃離，因此，大型群眾聚集場合的主辦單位，必須仔細、儘可能的超前思考人在緊急情境的心裡與行為，努力的預為防範且演練；因為一旦緊急狀況出現，活動主辦單位不再有應變、思考的空間。

高雄跨年夜活動的場所夢時代廣場大致是空地，沒有太多障礙物，以致群眾逃離現場時少了許多無謂的碰撞，但從事後陸續呈現的實境，欲逃離的群眾像潮水般流動，沒有多少行動、思考的餘地，只有三十多人受到皮肉傷，真的是運氣太好；如果是主辦單位事前情境設想顧及此點，那應該把這樣的經驗告訴大家。

極為關鍵是大型群眾活動主辦單位的避災意識。去年梨泰院事件後再次的萬聖節，首爾警方不但限制進入梨泰院朝聖的民眾人數，加派了較前一年多好幾倍的警力，大大減少「萬一」發生的可能。東京的澀谷是萬聖節民眾朝聖所在，梨泰院事件後東京警方嚴格管控可能讓民眾情緒亢奮的外在因素，禁止飲酒，甚至關閉公廁，嚴格控管可能發生群眾事件的時空因素。台灣的大型民眾群聚頻繁，也應藉此好好檢討。