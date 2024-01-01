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高雄輕軌又有「綠巨人隧道」！路網成圓 2月25日前搭乘免錢　

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
龍貓隧道是高雄輕軌知名點。圖／聯合報系資料照片
龍貓隧道是高雄輕軌知名點。圖／聯合報系資料照片

歷經十年施工，高雄輕軌今終於路網成圓，下午三點將由總統蔡英文親自主持通車儀式，輕軌將由現行31站，增加至38站，搭乘一圈只要90分鐘，可穿越龍貓隧道、駁二、美術館等知名景點，慶祝成圓，今起至2月25日，不論元旦、農曆春節與元宵看燈會，乘客進出月台刷卡不扣款，免費輕軌坐到飽。

今下午三點，蔡英文與催生輕軌的高市前市長陳菊、交通部長王國材、文化部長史哲與高雄市長陳其邁，將共同從輕軌科工館站上車，共同體驗這個可環狀繞著高雄看街景，且能連接高捷紅線、橘線與台鐵，轉往南北高雄與其他縣市的重要大眾運輸工具。

高雄輕軌成圓後，為了避免月台及車廂擁擠，已全面撤除車內刷卡機，乘客一律在月台進出站時刷卡，並從「計次收費」改為「里程計費」，今起至2月25日間，搭乘民眾進出月台刷卡不扣款，之後採里程計費，在有最低票價與最高票價35元的限制下，2月26日起，輕軌只會有20元、25元、30元及35元四種票價。

高雄輕軌十年前開始施工，曾被批評是大型路障，在前市長韓國瑜任內，也一度被宣佈暫時停工，之後再復工，如今路網成圓，營運路線從17.1公里增至22.1公里，新增新上國小、灣仔內、鼎山街、高雄高工、樹德家商、科工館與聖功醫院7個新站，達到38站。

除原有美術館站的龍貓隧道點外，今路網成圓後，市府於C24至C32路段區間保留雨豆樹隧道，茂密樹蔭讓大順路，成了另一條具特色的綠巨人隧道。輕軌成圓後營運班距為尖峰10分鐘、離峰15分鐘，高捷指，未來會再視情況調整，目前暫無購置新車規劃。

高雄輕軌今成圓，此為輕軌行經新開通的大順路段新景點「綠巨人隧道」。記者吳慧芬／攝影
高雄輕軌今成圓，此為輕軌行經新開通的大順路段新景點「綠巨人隧道」。記者吳慧芬／攝影

高雄輕軌

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