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頂落山風迎2024年第1道曙光 墾丁龍磐公園吸引千人朝聖

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣恆春鎮墾丁龍磐公園今晨湧進逾千名遊客入園，眾人穿著保暖衣物頂著強烈刺骨寒風，在元旦迎接新年第1道曙光，可惜曙光藏在雲層中，但澆不息民眾熱情的心。記者張已亷／攝影
屏東縣恆春鎮墾丁龍磐公園今晨湧進逾千名遊客入園，眾人穿著保暖衣物頂著強烈刺骨寒風，在元旦迎接新年第1道曙光，可惜曙光藏在雲層中，但澆不息民眾熱情的心。記者張已亷／攝影

屏東縣恆春鎮墾丁龍磐公園今晨湧進逾千名遊客入園，眾人穿著保暖衣物頂著強烈刺骨寒風，在元旦迎接新年第1道曙光，可惜雲層過厚，直至魚肚白也未見曙光現身，有騎機車前來的熱血遊客直呼，「非常可惜」，眾人在落山風下熱血互道新年快樂，迎向嶄新一年。

台北天文館指出，全台今年最早平地日出於今上午6點34分出現在鵝鑾鼻燈塔，屏東縣政府以「追光造夢」為主題，在墾丁龍磐公園辦理「屏安曙光」，安排免費接駁車、「南島舞集」表演及準備逾萬份「追光造夢」紀念明信片，陪伴民眾一起迎接曙光到來。

從台南來的一對情侶，今凌晨1點多就一路往南到墾丁龍磐公園迎曙光，他們不敵陣風強襲，躲在公園外的貨櫃旁避風，等待曙光現身。還有來自彰化的林先生一家3口，昨天先到屏東遊玩，「沒有在外迎過曙光，這是第一次」，期待可以看到曙光。

今天也有不少去年撲空的民眾，滿懷期待再到現場，希望能看到曙光露臉，「在市區跨年才過來，都槓龜，第2次來，新希望就是明年要看到曙光！」雖然最後僅看到厚厚的雲層，但民眾仍熱情地大喊「新年快樂！」

屏東縣恆春鎮墾丁龍磐公園今晨湧進逾千名遊客入園，眾人穿著保暖衣物頂著強烈刺骨寒風，在元旦迎接新年第1道曙光，可惜曙光藏在雲層中，但澆不息民眾熱情的心。記者張已亷／攝影
屏東縣恆春鎮墾丁龍磐公園今晨湧進逾千名遊客入園，眾人穿著保暖衣物頂著強烈刺骨寒風，在元旦迎接新年第1道曙光，可惜曙光藏在雲層中，但澆不息民眾熱情的心。記者張已亷／攝影
屏東縣恆春鎮墾丁龍磐公園今晨湧進逾千名遊客入園，眾人穿著保暖衣物頂著強烈刺骨寒風，在元旦迎接新年第1道曙光，可惜曙光藏在雲層中，但澆不息民眾熱情的心。記者張已亷／攝影
屏東縣恆春鎮墾丁龍磐公園今晨湧進逾千名遊客入園，眾人穿著保暖衣物頂著強烈刺骨寒風，在元旦迎接新年第1道曙光，可惜曙光藏在雲層中，但澆不息民眾熱情的心。記者張已亷／攝影
屏東縣恆春鎮墾丁龍磐公園今晨湧進逾千名遊客入園，眾人穿著保暖衣物頂著強烈刺骨寒風，在元旦迎接新年第1道曙光，可惜曙光藏在雲層中，但澆不息民眾熱情的心。記者張已亷／攝影
屏東縣恆春鎮墾丁龍磐公園今晨湧進逾千名遊客入園，眾人穿著保暖衣物頂著強烈刺骨寒風，在元旦迎接新年第1道曙光，可惜曙光藏在雲層中，但澆不息民眾熱情的心。記者張已亷／攝影

屏東縣政府 墾丁

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