頂落山風迎2024年第1道曙光 墾丁龍磐公園吸引千人朝聖

屏東縣恆春鎮墾丁龍磐公園今晨湧進逾千名遊客入園，眾人穿著保暖衣物頂著強烈刺骨寒風，在元旦迎接新年第1道曙光，可惜雲層過厚，直至魚肚白也未見曙光現身，有騎機車前來的熱血遊客直呼，「非常可惜」，眾人在落山風下熱血互道新年快樂，迎向嶄新一年。

台北天文館指出，全台今年最早平地日出於今上午6點34分出現在鵝鑾鼻燈塔，屏東縣政府以「追光造夢」為主題，在墾丁龍磐公園辦理「屏安曙光」，安排免費接駁車、「南島舞集」表演及準備逾萬份「追光造夢」紀念明信片，陪伴民眾一起迎接曙光到來。

從台南來的一對情侶，今凌晨1點多就一路往南到墾丁龍磐公園迎曙光，他們不敵陣風強襲，躲在公園外的貨櫃旁避風，等待曙光現身。還有來自彰化的林先生一家3口，昨天先到屏東遊玩，「沒有在外迎過曙光，這是第一次」，期待可以看到曙光。