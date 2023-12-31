高雄迎日本郵輪跨年 2023國際郵輪到港133艘次新高

高雄港務分公司今天迎來日本郵輪日本丸，600名旅客及船員將於高雄港旅運中心跨年；高港表示，2023年國際郵輪到高雄港達133艘次飆新高，將持續強化郵輪到港作業服務。

高雄港務分公司發布新聞稿指出，2023年國際郵輪到高雄港達133艘次，超越2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的58艘次，飆歷史新高，預估2024年可望再創高峰。

高港指出，今年除了吸引國際郵輪首航達7航次，今天也迎來日本籍郵輪日本丸於高雄港旅運中心跨年，600名旅客及船員將在高雄港水岸共同迎接2024年第一道曙光。

高雄港務分公司去年至日本航商總部行銷高雄港嶄新旅運設施及豐富水岸景點，成功吸引日本丸安排掛靠高雄港，這也是國際郵輪公司首次選擇高雄港作為跨年航點。

迎接日本旅客，高雄港務分公司與港區CIQS各公務單位夥伴，郵輪到港期間也與高雄市海洋局合作，以原住民迎賓表演拉開序幕，高雄港務分公司推出2天新春企劃。

高港企劃於高雄港旅運中心提供旅客春聯書法體驗、配合年節氣氛發送台灣喜氣紅包袋、提供旅運中心客製化明信片寄送服務，並邀請微熱山丘於現場舉辦新春擲筊活動，讓日本旅客體驗台灣在地文化，祈求平安，也讓旅客留下美好新年體驗。

高港指出，高雄港旅運中心已成為高雄新地標，內部歌劇院風格空間蘊含藝術氛圍，許多到訪旅客皆讚譽旅運中心如博物館般氣派。

為行銷港口之美，讓旅運中心不僅是旅客通關作業的場域，港務公司促成日本新銳攝影師後藤芳貴首度選擇高雄港旅運中心2樓展出多年前於高雄及台灣各地拍攝的作品。