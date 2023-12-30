東隆宮溫府千歲今降杯指示 迎王平安祭典明年9月28日展開
列入國家重要民俗無形文化資產的屏東東港迎王平安祭典，明年是大科年，東隆宮董事長潘慶士今天率執事人員上香稟告溫府千歲降杯指示，訂明年9月28日起展開，從恭請王駕「請水」登場、遶境至恭送王駕「燒王船」共8天；潘慶士說，有人形容是「一生一定要參與一次的民俗盛會」，不僅是東港人的大日子，更是民俗文化祭典盛事，
歷史悠久的東港迎王平安祭每三年一科，每科的祭典活動從七角頭職務的抽籤、中軍府安座、建造王船、進表、設置代天府，到恭請王駕（請王）、過火、祀王、參拜敬王、遶境祈福、王船法會、遷船、宴王及送王等程序，每個環節的科儀，都在虔誠隆重下循古禮規矩進行，2010年被列入國家重要民俗無形文化資產。
潘慶士說，東港迎王平安祭是傳承百年的祭祀科儀，是台灣重要的民俗祭典，祭典科儀延續保留傳統儀式，歡迎全國信眾屆時來參與，體驗東港人的熱情，感受3年一次熱血澎湃的祭典；「燒王船」場面尤其壯觀感人，王船開光點睛後供奉在東隆宮的王船寮，直到舉行祭典，精緻華美讓人驚嘆，民眾可近距離欣賞王船工藝之美。
迎王平安祭典由東港東隆宮展開後，琉球、南州也依序辦理；潘慶士說，迎王祭對在地人的重要性更勝於年節，每到祭典大科年時，在海外工作的漁民、鄉親都會專程趕回參與，就是為了感謝王爺的庇佑，「迎王，也凝聚了遊子對家鄉的情感」，也被稱是「一生一定要參與一次的民俗盛會」。
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