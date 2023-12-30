拿駕照不敢上路？網問高雄哪適合練車 多數人給這答案

不少人考上汽車駕照，卻不敢上路！高雄有網友問，拿駕照幾年了，一直不敢上路，後來再也沒摸車，到現在完全不敢開，上網詢問「高雄哪裡適合練車？」有網友提供停車場、空曠地或重劃區交界處，但多數網友指，重回駕訓班買時數練車，高雄市區監理所也給相同建議，指可洽各汽車駕訓班，增進駕駛技術。

高雄有網友在臉書社團「高雄大小事」貼文詢問，請問高雄那裡比較適合練車？比如那裡的路比較少人，或那裡有場地大又寬敞；該名網友坦言，拿了駕照幾年了，一直不敢上路，後來就再也沒有摸車，導致到現在完全不敢開，所以想找有場地寬敞或人少的路上，麻煩知道的分享一下。

網友紛紛提出適合地點，有網友指，「楠梓藍田跟橋頭重劃的交界離峰時段車少， 重新認識現在的標線跟號誌，路邊也有格子練停車，路又大條，多繞幾圈就可以進市區了」、「橋頭地方法院周遭」、「去公墓區練，完全都沒有人」。

也有網友指，「早上、中午或晚上的時候開車上路，車較少去開車，找個老司機坐妳旁邊，幫妳注意就好」、「還是卡丁車先跑跑，敢全速過彎，再來練開車」。

但多數網友給了相同答案，指「可以回駕訓班買時數練習，安全又有人可以諮詢」；有網友則央求原PO「麻煩去駕訓班買半天的課，不要在路上害人」。

有網友點出關鍵之處，指你以為不敢開只是不會操控車輛，但其實你連道路規則、標誌判斷、如何跟其他用路人互動大概都忘的一乾二淨了，這種東西是很難在沒有真實環境或模擬環境的狀態下練習的，就算找一個空曠的停車場練到可以駕馭車輛，離真正的合格駕駛也還有一段距離。

對於原PO拿到駕照卻不敢上路的焦慮，以及網友提供的建議，交通部高雄市區監理所駕駛人管理科科長何明勇指出，若有駕駛人考取駕照，不敢開車上路，可以洽各汽車駕訓班，在不影響駕訓班正常訓練業務之下，駕訓班會針對已領取小型車執照駕駛人進行增進其駕駛技術的訓練，開車安全上路才是最好的保障。