快訊

國民黨民調／純市話侯康贏1個百分點 加手機賴蕭勝

賭命！偷渡客藏飛機起落架2.5小時 抗零下63度低溫命危送醫

別盲目搶進ESG概念股 漏看關鍵訊息 績效差人家一大截

拿駕照不敢上路？網問高雄哪適合練車 多數人給這答案

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄有網友考取駕照數年，卻不敢上路，網問哪裡適合練車？多數網友指，重回駕訓班買時數練車，高雄市區監理所也給相同建議。示意圖／ingimage
高雄有網友考取駕照數年，卻不敢上路，網問哪裡適合練車？多數網友指，重回駕訓班買時數練車，高雄市區監理所也給相同建議。示意圖／ingimage

不少人考上汽車駕照，卻不敢上路！高雄有網友問，拿駕照幾年了，一直不敢上路，後來再也沒摸車，到現在完全不敢開，上網詢問「高雄哪裡適合練車？」有網友提供停車場、空曠地或重劃區交界處，但多數網友指，重回駕訓班買時數練車，高雄市區監理所也給相同建議，指可洽各汽車駕訓班，增進駕駛技術。

高雄有網友在臉書社團「高雄大小事」貼文詢問，請問高雄那裡比較適合練車？比如那裡的路比較少人，或那裡有場地大又寬敞；該名網友坦言，拿了駕照幾年了，一直不敢上路，後來就再也沒有摸車，導致到現在完全不敢開，所以想找有場地寬敞或人少的路上，麻煩知道的分享一下。

網友紛紛提出適合地點，有網友指，「楠梓藍田跟橋頭重劃的交界離峰時段車少， 重新認識現在的標線跟號誌，路邊也有格子練停車，路又大條，多繞幾圈就可以進市區了」、「橋頭地方法院周遭」、「去公墓區練，完全都沒有人」。

也有網友指，「早上、中午或晚上的時候開車上路，車較少去開車，找個老司機坐妳旁邊，幫妳注意就好」、「還是卡丁車先跑跑，敢全速過彎，再來練開車」。

但多數網友給了相同答案，指「可以回駕訓班買時數練習，安全又有人可以諮詢」；有網友則央求原PO「麻煩去駕訓班買半天的課，不要在路上害人」。

有網友點出關鍵之處，指你以為不敢開只是不會操控車輛，但其實你連道路規則、標誌判斷、如何跟其他用路人互動大概都忘的一乾二淨了，這種東西是很難在沒有真實環境或模擬環境的狀態下練習的，就算找一個空曠的停車場練到可以駕馭車輛，離真正的合格駕駛也還有一段距離。

對於原PO拿到駕照卻不敢上路的焦慮，以及網友提供的建議，交通部高雄市區監理所駕駛人管理科科長何明勇指出，若有駕駛人考取駕照，不敢開車上路，可以洽各汽車駕訓班，在不影響駕訓班正常訓練業務之下，駕訓班會針對已領取小型車執照駕駛人進行增進其駕駛技術的訓練，開車安全上路才是最好的保障。

駕訓班 駕照 高雄市

延伸閱讀

高雄大叔偷走高中生書包 他不在乎3900元關心考卷飛了

高雄桌遊社藏賭 警逮韓系女團裝扮6女荷官抄百萬賭資

李佳芬現身南部首場助選 稱拋頭露面挺「高雄帥哥」

高雄桌遊店遭砸店 警方逮捕涉案2男子查辦恐嚇

相關新聞

拿駕照不敢上路？網問高雄哪適合練車 多數人給這答案

不少人考上汽車駕照，卻不敢上路！高雄有網友問，拿駕照幾年了，一直不敢上路，後來再也沒摸車，到現在完全不敢開，上網詢問「高...

六龜高133線 昨動土重建

高雄市六龜區高133線道路重建工程昨動土典禮，高雄市長陳其邁、內政次長吳堂安、立法委員邱議瑩等人都來到現場。該工程是行政...

馬祖小三通 1月恢復每周28趟次

農曆春節將至，許多馬祖鄉親反映，希望恢復兩岸一日生活圈，增加馬祖小三通航班，經立委陳雪生與中國大陸取得默契，再與陸委會、...

高雄輕軌成圓 好玩卡推暢遊套票

高雄輕軌歷經10年工程，年底正式完成環狀路線，明年元旦至2月25日免費搭乘；高雄觀光局與捷運公司合作推出「高雄好玩卡—T...

明揚大火捐款專戶扶助金分配 罹難者四成、傷者六成

明揚大火爆炸案專案捐款達1億8843萬2998元，屏東縣社會救助金專戶管理運用委員會今日召開臨時會，決議以「罹難者四成、...

澎湖觀音亭清代古殘鐘 修護完成風貌重現

澎湖縣定古蹟觀音亭逾百年的鑄鐵古鐘，因嚴重鏽蝕殘片斷裂，澎湖文化局委由堇青文化事業有限公司，歷時2年完成修護，讓古鐘風貌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。