路線再加碼！高雄100路百貨公車升級 往北增停漢神巨蛋

高雄100路公車因路線沿途停靠多家百貨公司，被暱稱為「100百貨幹線」，為了便利南高雄地區的民眾直達北高雄逛街購物與欣賞活動表演，100路百貨公車從明年元旦起，除班次加量外，路線再加碼，不僅停靠新光三越、大遠百、漢神、大立等知名百貨公司，再往北增停漢神巨蛋。

交通局長張淑娟說，為提供購物旅次便利的乘車服務，同時提升南北向公車服務水準，100路百貨公車不僅加密班次，路線更由高雄車站再北延至漢神巨蛋，約可增加10萬服務人次。

交通局說，100路百貨公車的路線也駛經新興高中與三民家商，學生族群通學將更直捷，想前往漢神巨蛋逛街購物或欣賞活動展演的民眾，除捷運外有更多的交通運具選擇機會，搭配高雄399 TPASS通勤月票，不僅暢遊高雄百貨購物行程，更能爽搭捷運、輕軌、公車(包含公路客運)、渡輪、公共自行車、臺鐵區間車等公共運輸，盡興又實惠。

交通局表示，100百貨幹線公車自瑞豐站發車後，行經瑞隆路、永豐路、武慶路、三多路、成功路、十全路、哈爾濱街、博愛路等路段，沿途停靠新光三越、大遠百百貨、漢神百貨、新崛江、大立百貨、捷運美麗島站、高雄車站、三民區公所、漢神巨蛋站等重要站點，提供平日110班次、假日88班次服務。

100路百貨公車行經站點及即時到站資訊可上「高雄iBus」APP查詢，TPASS與月票販售通路可於交通局臉書「轉動高雄青春夢-高雄市政府交通局」及MeNGo APP、官網或交通局官網。